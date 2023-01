Lionel Messi sigue sin poder ganar una Copa América con la Selección Mayor Argentina. | Fuente: AFP

Lionel Messi no se guardó nada tras el triunfo de la Selección Argentina por 2-1 ante Chile en la Copa América 2019. El delantero del FC Barcelona fue muy duro con la CONMEBOL al momento de dar a conocer las razones de su no presencia en la premiación por el tercer puesto al combinado albiceleste, alegando que el ente sudamericano está lleno de corrupción.

"No fui a la premiación por todo un poco, aunque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y falta de respeto a la Copa América. Estábamos para más. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente participe del fútbol", dijo.

Por otro lado, Lionel Messi habló sobre la jugada que protagonizó con Gary Medel y causó su expulsión en este compromiso. El atacante rosarino reconoció que la manera de jugar del chileno conlleva a que se pelee mucho, pero criticó el actuar del referí en esa acción en particular.

"Siempre digo la verdad y soy honesto, es lo que me deja tranquilo. Si lo que digo afecta y tiene repercusiones, no es parte de mí. Por eso creo que lo que pasó es por lo que dije. Incluso, Gary Medel siempre va al límite y tiene muchas peleas. Era amarilla para cada uno. Antes del partido el árbitro nos dijo que le gustaba hablar mucho, pero sacó dos rojas de una", concluyó Lionel Messi.

