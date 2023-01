Hernán Darío Gómez compareció ante la prensa tras el empate 1-1 de Ecuador frente a Japón. | Fuente: EFE

El seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, aseguró tras la eliminación de su equipo en la Copa América -al empatar 1-1 contra Japón- que no se considera "el problema de la selección" ni "el único culpable", por lo que rechazó dejar el cargo.

"Yo no considero que sea el problema en la selección, ¿por qué me tengo que ir si yo no soy el problema y estamos formando un buen grupo? Esta Copa América no nos fue bien, no hemos sacado resultados, pero vamos con esfuerzos importantes porque nosotros lo vemos dentro. Se ven los resultados porque son negativos", consideró el entrenador de la selección ecuatoriana.

Gómez recibió varias preguntas acerca de si esta eliminación con dos derrotas (ante Uruguay 4-0 y Chile 1-2) y el empate ante Japón, debería generar su salida del combinado ecuatoriano.

"Yo hago una pregunta a todos los que están preguntado: ¿yo soy el único culpable, si soy el más nuevo? Yo no me considero el único culpable, este problema viene desde la eliminatoria pasada", añadió el preparador colombiano, que dijo que él ni "señala jugadores" ni asume "toda la responsabilidad".

En repetidas cuestiones sobre su futuro, 'Bolillo' reiteró que no se le pasa por la cabeza dimitir, aunque admitió que los resultados, tanto en la Copa América como en los amistosos del año, fueron "pésimos".

"Si me echan, me tengo que ir, pero no es mi manera de ver. Pero ningún directivo, ni de ahora ni de antes, me contrató dependiendo de cómo fuera en la Copa América, porque si me lo dicen no vengo. En un año no puedo formar una selección como muchos pretenden que se haga fácil", añadió.

"Tengo un año de trabajo, pero si la solución es echarme, bienvenida, va a llegar otro y cómo le van a traer, igualito, pongan el que quieran, y va a ser el mismo irrespeto, el mismo maltrato", agregó el seleccionador.

En lo referente al partido, dijo que fue "muy parejo" ante un Japón "muy dinámico y muy rápido", y admitió que el inicio de Ecuador fue "malo", aunque sí apreció que el equipo estuvo ordenado. (Con información de EFE)

Te sugerimos leer