Wuilker Faríñez tiene 21 años y juega en el Millonarios de Colombia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Jos頍鮤ez

En su tercera Copa América a sus escasos 21 años, el portero venezolano Wuilker Faríñez debutó el sábado en el torneo y terminó como la figura del partido ante la Selección Peruana al lucirse con una soberbia exhibición de notorias paradas que permitieron a la Vinotinto empatar sin goles.

Faríñez, que no había jugado antes a pesar de estar convocado para las Copas América de 2015 y 2016, confirmó frente al delantero peruano Paolo Guerrero, máximo goleador en activo del torneo, que su progresión es exponencial desde que saltó a la fama en el Mundial sub-20 de hace dos años, cuando Venezuela fue subcampeón.

Hace algunos meses llegó la noticia que el venezolano está en la órbita del Barcelona que busca un reemplazo en caso se marche Jasper Cillessen. Y no son las únicas ofertas. Según precisa el diario Marca, clubes españoles, alemanes o portugueses son los que más se han interesado por el actual arquero del Millonarios de Colombia.

Incluso, equipos de Argentina y México también han llamado al teléfono de Wuilker Faríñez. “El sueño de Wuilker siempre ha sido ir a Europa, pero nunca dejamos de escuchar cualquier otra oferta que llegue. Y si en algún momento llegara algo de México, lo escucharemos y tomaremos la mejor decisión. Pero repito que está muy contento en Millonarios y que tiene contrato hasta 2020”, declaró hace poco su padre.

"Lo que está haciendo Faríñez es, de verdad, increíble. Es un chico que no me explico por qué aún no ha dado el salto a otro equipo importante, con todo el respeto a su actual club, porque lo merece y se lo deseo", declaró su compañero Tomás Rincón, quien juega en el Torino de Italia.

El Millonarios lo fichó del Caracas por 1,5 millones de dólares hace año y medio y, según los sitios web especializados en el valor de mercado de los jugadores, dobló su valorización hasta los 3 millones de dólares, un precio que sigue pareciendo muy poco para lo visto hasta ahora en Faríñez y una auténtica ganga para clubes grandes.

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer