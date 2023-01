Pablo Bengoechea / Pedro Gallese | Fuente: Alianza Lima / Selección Peruana - FPF | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

Aunque en un inicio prefirió no opinar de algo que no sea Alianza Lima, finalmente Pablo Bengoechea aceptó dar su punto de vista sobre el próximo Perú vs. Uruguay por cuartos de final de la Copa América.

Para el entrenador blanquiazul, el encuentro de Brasil 2019 será totalmente parejo. "Se conocen de memoria, los dos planteles. Me parece un partido parejo. No es lo mismo que en la primera fase, donde un equipo hace un gol y sigue buscando más, como ocurrió en el Perú vs. Brasil. En esta fase uno hace un gol y se cuida", dijo.

Eso sí, el charrúa reconoció que la 'Foquita', quien fue desconvocado por el desprendimiento del cartílago de la rodilla izquierda, es una sensible baja . "Hay que ver cómo Perú puede sustituir a Jefferson Farfán. Para mi gusto es un delantero muy importante para Perú. Uruguay creo que llega muy bien. Hay que ver cómo repercute el resultado de Perú, pero después de una derrota de esas todo futbolista quiere jugar lo más rápido posible", opinó.

Por otro lado, el ex entrenador de la Selección Peruana y actual DT de Alianza Lima defendió a Pedro Gallese, arquero en ambos equipos, tras su error en el segundo gol de Brasil. "Pedro es el mejor arquero peruano. Lo que le tocó es un accidente, no pasa nunca nuevamente. Todos los otros me parecen goles normales. Es un futbolista que está acostumbrado a convivir con el acierto y el error", aclaró.

Respecto al cuadro blanquiazul,aseguró que aún no está conforme con el rendimiento del equipo y se refirió a la partida de Mauricio Affonso y la posibilidad de que Irven Ávila lo reemplace.

"Estamos en deuda con nosotros mismos. Tenemos que crecer para estar en definicion del torneo. Tenemos muy buen plantel. No hay duda de que es una pieza importante. Si se va, vamos a intentar suplantarlo de la mejor manera. Vamos a ver si podemos traer algún futbolista que llene el espacio que deje. Tiene que ser centrodelantero, no interesa si es extranjero", mencionó.

"No sé ningún nombre. ¿Irven Ávila? Es un jugador que conocemos muchísimo por la selección. Alianza siempre es buena opción, hay que ver si la intención del futbolista es ir a Alianza Lima. ¿Beto Da Silva? Muy buen delantero que en ultimas temporadas no ha tenido continuidad", finalizó.

