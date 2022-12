Lionel Messi habló de todo en charla con Fox Sports. | Fuente: Fox Sports

Cuando Lionel Messi habla el mundo del fútbol escucha. El delantero del Barcelona se encuentra en Argentina entrenando con el plantel de la 'Albiceleste' para la Copa América. No obstante, este viernes hizo un ato a sus obligaciones deportivas para brindar una extensa entrevista a Fox Sports.

"Yo quiero terminar mi carrera y ganar algo con la Selección Argentina o intentarlo todas las veces posible, no quedarme que no se me dio por la gente, que no quería que esté, o comentarios malos hacia mí", declaró Lionel Messi, quien acudió hasta el mismo set del mencionado medio.

"Levantarme, intentarlo otra vez, es el mensaje para los niños que les gusta verme. Eso es la vida, tropezar y volver a levantarse y luchar por sus sueños", reflexionó el 10 argentino.

Por otro lado, recordó lo que le tocó vivir en la última Copa del Mundo con la 'Albiceleste'. "En el Mundial de Rusia llegamos complicados por cómo se había dado la clasificación y todo lo que habíamos vivido para llegar. La realidad es que no éramos candidatos", reconoció.

Finalmente, Lionel Messi volvió a recordar sus inicios en el fútbol, cuando tuvo que dejar todo en su país y probar suerte en Europa. "Yo me fui cuando tenía 13 años, nunca me faltó nada porque el Barcelona se portó espectacular conmigo y mi familia, pero no era fácil dejar todo e ir para allá. Incluso mis hermanos, mayores, les costaba más que a mí, decidieron volver, su vida la tenían acá. No fue fácil, fue muy complicado, dejamos muchas cosas de lado", reveló.

"El día que no me divierta jugar, no lo hago más. Disfruto de los entrenamientos y de los partidos. Como cuando era chico", finalizó Lionel Messi, llamado a brillar en la Copa América 2019.

Te sugerimos leer