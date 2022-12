Lionel Messi lleva dos finales de Copa América disputadas. | Fuente: EFE

Lionel Messi y la Copa América tienen una relación complicada. El argentino ha logrado disputar dos finales, pero las terminó perdiendo ante un mismo rival: Chile. Ahora Brasil 2019 se presenta como una oportunidad idónea para la figura de 31 años, una oportunidad para acallar las críticas desmedidas que lo señalan por no brillar con la Albiceleste como sí lo hace con Barcelona.

Con más ganas que buen fútbol, la Selección Argentina logró ser finalista en Brasil 2014, Chile 2015 y Estados Unidos 2016. Una Copa del Mundo y dos Copa América. Siempre con Lionel Messi en el campo. Siendo clave en muchos encuentros, aunque desaparecido en otros tantos. Pese a ello, muchos de sus compatriotas parecen optar por ver el vaso medio vacío y le achacan los fracasos del equipo.

Parecen olvidar que Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina (65 goles y 40 asistencias en 129 partidos). "Quiero ganar algo con la selección y voy a seguir intentándolo, a pesar de que muchos me dicen que no vaya más. El que no me quiere, lamentablemente me va a tener que seguir aguantando un poquito más", declaró en una de sus últimas entrevistas.

"Continuamente se le pide a él. En los partidos que jugó con la Selección, muy raramente él no dio la talla. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a los demás que hagan lo que hacen en sus clubes", fue la defesa para Messi que ensayó Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste.

Siempre está

Solo disputando la Copa América, la 'Pulga' jugó un total de 21 partidos y anotó en ocho ocasiones. Diferenciándose de otras estrellas del continente que prefieren descansar durante este torneo, Leo Messi siempre atendió a las convocatorias de Argentina. Y Brasil 2019 no parece la excepción.

