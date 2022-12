La Selección de Chile no tendrá a Claudio Bravo en la Copa América. | Fuente: EFE

Es un secreto a voces que un grupo de jugadores de la Selección de Chile no mantenía una buena relación con Claudio Bravo, un hecho que terminó siendo decisivo para que el arquero no sea considerado para la Copa América. Todos los involucrados habían evitado hablar sobre el tema, hasta hoy.

Fue Gary Medel quien tomó la palabra en la última conferencia de la 'Roja' y reconoció lo evidente. "El problema es evidente, hay problemas con Claudio, pero hay errores de todos. Se tiene que solucionar hablando, pero en la interna. No hay que hablar para afuera, porque eso hace que se cree algo muy negativo", confesó el directivo del Besiktas.

"Si Claudio viene, hay que hablar de frente, como hombres, por el bien de todos… El momento era la primera convocatoria, pero lo llamaron y no fue. Ese era el momento adecuado", agregó Medel, quien reconoció todo lo que aporta el arquero del Manchester City.

"No tendría problemas en compartir con Bravo, pero si viene o no, lo decide el entrenador. Fue el capitán durante años y lo hizo bien", aclaró. Asimismo, el defensor reconoció que no todos son amigos en la Selección de Chile.

"Acá no todos somos amigos. Yo tengo cuatro o cinco amigos acá y ya está. Lo único que tenemos que hacer es matarnos en la cancha", manifestó. Nosotros no sacamos a nadie. Cualquier problema se puede conversar y arreglar. No hay drama con eso", reiteró Gary Medel, quien asumió la capitanía de Chile.

