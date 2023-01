El VAR está siendo usado durante la Copa América 2019. | Fuente: FIFA

Más allá de las selecciones, uno de los principales protagonistas de la Copa América 2019 ha sido el VAR. Al haber influido en la convalidación o anulación de más de un gol, es evidente que el videoarbitraje ha tenido un impacto tremendo en la competición y lo más probable es que lo siga teniendo, considerando que el fútbol siempre está envuelto en polémica.

Sin embargo, ante las distintas opiniones que hay respecto al uso del VAR, RPP.pe decidió comunicarse con tres personas involucradas en el fútbol peruano para consultarles su pensamiento, pese a que la llegada de este sistema a nuestro país de momento parece lejana.

Por un lado, Ramón Mifflin, exfutbolista de la Selección Peruana, recordó la tragedia del Estadio Nacional del 1964 al referirse al VAR, indicando que la presencia de él habría evitado ese suceso que causó la muerte de 328 personas tras la anulación de un tanto del referí uruguayo Ángel Pazos.

"El VAR es lo que mejor que ha podido suceder. No hay que olvidarnos que su falta ocasionó la tragedia más grande del fútbol sudamericano: la muerte de más de 300 personas en el Estadio Nacional por un error del árbitro en 1964. Eso ocasionó la pérdida de vidas, yo estuve en esa selección. Con el videoarbitraje se pudo haber demostrado que estuvo bien o mal anulado, hay que tener en cuenta todas estas cosas", dijo.

Por otro lado, Julio García, campeón de la Copa Sudamericana en 2003 con Cienciano y actual miembro de la Junta Directiva de SAFAP, destacó la justicia que trae este sistema al fútbol, aunque reconoció que le quita vértigo y tiene un efecto sobre los jugadores que no es necesariamente positivo.

"No estoy en contra del VAR, pero se está abusando mucho en el sentido que se corta el juego y a los futbolistas. Parar 2-3 minutos cada 10-15 minutos no ayuda mucho al vértigo del partido, enfrían a los jugadores y ni siquiera es una vez por duelo. Es cierto que hace los partidos más justos, pero siento que se está abusando", dijo.

Finalmente, Erick Delgado, guardameta de UTC de Cajamarca, indicó que no está a favor de la aparición del VAR más allá de la menor cantidad de fallos arbitrales que van a haber, pero evitó decir que representa algo negativo para el deporte.

"Las reglas estaban dadas desde hace tiempo, no es que recién han aparecido. La esencia se ha perdido un poco, pero ya se están acostumbrando tanto en Europa como acá en asistirse con el VAR. Me parece que van a haber menos errores, pero la esencia se va a perder porque el error es parte del juego. No estoy a favor, pero tampoco podría decir que es algo malo", señaló.

Sin lugar a dudas, siempre van a haber opiniones divididas sobre el VAR teniendo en cuenta el estilo y la manera de ver el juego de cada uno. Por ahora, este sistema no tiene lugar en el balompié nacional, pero no sería descabellado pensar que tarde o temprano llegue.

Te sugerimos leer