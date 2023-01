Copa América 2019 | Fuente: Copa América

En la última semana, los planteles de las selecciones participantes en la Copa América 2019, que se disputará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio, han sufrido algunos cambios como es el caso del anfitrión. Neymar no participará en el torneo continental por lesión, pero no es el único. Por Perú tampoco estará Paolo Hurtado y Bolivia perdió a Rodrigo Ramallo.

Aquí te dejamos las listas actualizadas de las selecciones participantes en la Copa América 2019

DT: Tite (BRA)

Porteros: Alisson (Liverpool/ENG), Cássio (Corinthians/BRA), Ederson (Manchester City/ENG)

Defensas: Alex Sandro (Juventus/ITA), Marquinhos (París SG/FRA), Thiago Silva (París SG/FRA), Dani Alves (París SG/FRA), Éder Milithão (Oporto/POR), Fagner (Corinthians/BRA), Filipe Luís (Atlético de Madrid/ESP), Miranda (Inter de Milán/ITA)

Centrocampistas: Allan (Nápoles/ITA), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Arthur (Barcelona/ESP), Casemiro (Real Madrid/ESP), Fernandinho (Manchester City/ENG), Lucas Paquetá (Milan/ITA)

Delanteros: David Neres (Ajax/NED), Everton (Gremio/BRA), Roberto Firmino (Liverpool/ING), Gabriel Jesús (Manchester City/ENG), Willian (Chelsea/ENG), Richarlison (Everton/ENG)

DT: Eduardo Villegas (BOL)

Arqueros: Carlos Lampe (San José/BOL), Rubén Cordano (Blooming/BOL) y Javier Rojas (Nacional Potosí/BOL).

Defensas: Saúl Torres (Nacional Potosí/BOL), Luis Haquin (Puebla/MEX), Mario Cuéllar (Oriente Petrolero/BOL), Diego Bejarano (Bolívar/BOL), José María Carrasco (Blooming/BOL), Marvin Bejarano (The Strongest/BOL), Roberto Fernández (Blooming/BOL) y Adrián Jusino (Bolívar/BOL).

Volantes: Alejandro Chumacero (Puebla/MEX), Erwin Saavedra (Bolívar/BOL), Leonel Justiniano (Bolívar/BOL), Samuel Galindo (Always Ready/BOL), Raúl Castro (The Strongest/BOL), Paul Arano (Blooming/BOL), Diego Wayar (The Strongest/BOL), Fernando Saucedo (Wilstermann/BOL).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang/CHN), Leonardo Vaca (Blooming/BOL), Gilbert Álvarez (Wilstermann/BOL) y Ramiro Vaca (The Strongest /BOL).

DT: Rafael Dudamel (VEN)

Porteros: Wuilker Fariñez (Millonarios/COL), Rafael Romo (APOEL Nicosia/CYP) y Joel Graterol (Zamora FC/VEN)

Defensores: Yordan Osorio (Vitoria Guimaraes/POR), Jhon Chancellor (Al-Alhi/QAT), Mikel Villanueva (Gimnástic de Tarragona/ESP), Ronald Hernández (Stabaek/NOR), Rolf Feltscher (LA Galaxy/USA), Roberto Rosales (Espanyol/ESP) y Luis Mago (Palestino/CHI)

Mediocampistas: Tomás Rincón (Torino/ITA), Júnior Moreno (DC United/USA), Arquímedes Figuera (Deportivo La Guaira/VEN), Luis Manuel Seijas (Independiente Santa Fe/COL), Yangel Herrera (Huesca/ESP), Darwin Machís (Cádiz/ESP), Jhon Murillo (Tondela/POR), Juan Pablo Añor (Huesca/ESP), Jefferson Savarino (Real Salt Lake/USA) y Yeferson Soteldo (Santos/BRA)

Delanteros: Salomón Rondón (Newcastle/ENG), Josef Martínez (Atlanta United/USA) y Fernando Aristeguieta (Morelia/MEX)

DT: Ricardo Gareca (ARG)

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima/PER), Patricio Álvarez (Sporting Cristal/PER), Carlos Cáceda (Melgar/PER)

Defensas: Luis Advíncula (Rayo Vallecano/ESP), Aldo Corzo (Universitario/PER), Carlos Zambrano (Basilea/SUI), Alexander Callens (New York City/USA), Anderson Santamaría (Atlas/MEX), Luis Abram (Vélez Sarsfield/ARG), Miguel Araujo (Talleres/ARG), Miguel Trauco (Flamengo/BRA)

Volantes: Jesús Pretell (Sporting Cristal/PER), Christofer Gonzales (Sporting Cristal/PER), Renato Tapia (Willem II/NED), Yoshimar Yotún (Cruz Azul/MEX), Edison Flores (Monarcas Morelia/MEX), Josepmir Ballón (Universidad Concepción/CHI), Christian Cueva (Santos/BRA)

Delanteros: Andy Polo (Portland Timbers de Estados Unidos), André Carrillo (Al-Hilal de Arabia Saudita), Paolo Guerrero (Internacional de Brasil), Jefferson Farfán (Lokomotiv de Rusia) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders de Estados Unidos).

DT: Lionel Scaloni (ARG)

Arqueros: Agustín Marchesín (América/MEX), Franco Armani (River Plate/ARG), Esteban Andrada (Boca Juniors/ARG)

Defensores: Juan Foyth (Tottenham/ENG), Renzo Saravia (Racing/ARG), Nicolás Otamendi (Manchester City/ENG), Germán Pezzella (Fiorentina/ITA), Ramiro Funes Mori (Villarreal/ESP), Nicolás Tagliafico (Ajax/NED), Marcos Acuña (Sporting/POR), Milton Casco (River Plate/ARG)

Volantes: Leandro Paredes (París SG/FRA), Guido Rodríguez (América/MEX), Giovani Lo Celso (Real Betis/ESP), Roberto Pereyra (Watford/ENG), Rodrigo De Paul (Udinese/ITA), Guido Pizarro (Tigres/MEX), Ángel Di María (París SG/FRA)

Delanteros: Lionel Messi (FC Barcelona/ESP), Sergio Agüero (Manchester City/ENG), Paulo Dybala (Juventus/ITA), Matías Suárez (River Plate/ARG), Lautaro Martínez (Inter/ITA)

DT: Carlos Queiroz (POR)

Arqueros: David Ospina (Nápoles/ITA), Álvaro Montero (Deportes Tolima/COL), Camilo Vargas (Deportivo Cali/COL)

Defensas: Santiago Arias (Atlético de Madrid/ESP), Stefan Medina (Monterrey/MEX), Dávinson Sánchez (Tottenham/ENG), Yerry Mina (Everton/ENG), Cristian Zapata (Milan/ITA), John Jáner Lucumí (KRC Genk/BEL), Cristian Borja (Sporting/POR), William Tesillo (León/MEX)

Mediocampistas: Gustavo Cuéllar (Flamengo/BRA), Wilmar Barrios (Zenit St. Petersburgo/RUS), Jefferson Lerma (Bournemouth/ENG), Mateus Uribe (América/MEX), Edwin Cardona (Pachuca/MEX), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus/ITA), James Rodríguez (Bayern Múnich/GER)

Delanteros: Luis Díaz (Atlético Junior/COL), Radamel Falcao García (Mónaco/FRA), Duván Zapata (Atalanta/ITA), Roger Martínez (América/MEX), Luis Muriel (Fiorentina/ITA)

DT: Eduardo Berizzo (ARG)

Arqueros: Alfredo Aguilar (Olimpia/PAR), Junior Fernández (Botafogo/BRA) y Antony Silva (Huracán/ARG)

Defensas: Juan Escobar (Cerro Porteño/PAR), Fabián Balbuena (West Ham/ENG) Gustavo Gómez (Palmeiras/BRA), Iván Torres (Olimpia/PAR), Iván Piris (Libertad/PAR), Bruno Valdez (América/MEX), Junior Alonso (Boca Juniors/ARG) y Santiago Arzamendia (Cerro Porteño/PAR)

Volantes: Rodrigo Rojas (Olimpia/PAR), Matías Rojas (Defensa y Justicia/ARG), Celso Ortiz (Monterrey/MEX), Hernán Pérez (Espanyol/ESP), Miguel Almirón (Newcastle/ENG) y Richard Sánchez (Olimpia/PAR).

Delanteros: Derlis González (Santos/BRA), Federico Santander (Bolonia/ITA), Cecilio Domínguez (Independiente/ARG), Juan Iturbe (Pumas/MEX), Óscar Romero (Shanghai Shenhua/CHN) y Óscar Cardozo (Libertad/PAR).

DT: Félix Sánchez (ESP)

Arqueros: Youssef Hassan (Al-Gharafa/QAT), Mohammed Ahmed Al-Bakri (Al-Khor/QAT), Saad Al-Sheeb (Al-Sadd/QAT)

Defensas: Hamad Ismael(Al-Sadd/QAT), Salem Alhajri (Al-Sadd/QAT), Abdulkarim Hassam (Al-Sadd/QAT), Pedro Correia (Al-Sadd/QAT), Tameem Al-Muhaza (Al-Gharafa/QAT), Al Mahdi Ali (Al-Gharafa/QAT)

Centrocampistas: Hassan Al-Haydos (Al-Sadd/QAT), Tarek Salman (Al-Sadd/QAT), Ahmad Moain (Qatar SC/QAT), Bassam Husham (Al-Duhail/QAT), Abdullah Abdul Salam (Al-Duhail/QAT), Ahmed Fathy (Al-Arabi/QAT), Karim Boudiaf (Al-Duhail/QAT), Assim Madebo(Al-Duhail/QAT), Abdulaziz Hatim (Al-Gharafa/QAT)

Delanteros: Boualem Khouki (Al-Sadd/QAT), Ali Almoez (Al-Duhail/QAT), Ahmed Al Aaeldin (Al-Gharafa/QAT), Akram Afif (Al-Sadd/QAT), Ali Afif (Al-Duhail/QAT)

X).

DT: Óscar Tabárez (URU)

Arqueros: Fernando Muslera (Galastasaray/TUR), Martín Silva (Libertad/PAR), Martín Campaña (Independiente/ARG)

Defensas: Diego Godín (Inter Milán/ITA), Sebastián Coates (Sporting Lisboa/POR), José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Giovanni González (Peñarol), Martín Cáceres (sin equipo)

Centrocampistas: Diego Laxalt (AC Milán/ITA), Nahitan Nández (Boca Juniors/ARG), Lucas Torreira (Arsenal/ENG), Matías Vecino (Inter Milán/ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus/ITA), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders/USA), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA), Marcelo Saracchi (RB Leipzig/GER)

Delanteros: Cristhian Stuani (Girona/ESP), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven/NED), Edinson Cavani (París SG/FRA), Maximiliano Gómez (Celta/ESP), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul/MEX) y Luis Suárez (Barcelona/ESP)

DT: Hernán 'Bolillo' Gómez (COL)

Arqueros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield/ARG), Máximo Banguera (Barcelona/ECU) y Pedro Ortiz (Delfín/ECU)

Defensores: José Quinteros (Liga de Quito/ECU), Pedro Velasco (Barcelona/ECU), Gabriel Achilier (Morelia/MEX), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor/TUR), Robert Arboleda (Sao Paulo/BRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders/USA), Cristian Ramírez (FC Krasnodar/RUS) y Beder Caicedo (Barcelona/ECU)

Mediocampistas: Antonio Valencia (sin equipo), Jefferson Intriago (Liga de Quito/ECU), Jefferson Orejuela (Liga de Quito/ECU), Jhegson Méndez (Orlando City/USA), Renato Ibarra (América/MEX), Ángel Mena (León/MEX), Ayrton Preciado (Santos Laguna/MEX) y Andrés Chicaiza (Liga de Quito/ECU)

Delanteros: Enner Valencia (Tigres/MEX), Carlos Garcés (Delfín/ECU) y Romario Ibarra (Minnesota United/USA)

DT: Hayime Moriyasu (JPN)

Arqueros: Eiji Kawashima (Estrasburgo/FRA), Ryosuke Kojima (Oita Trinita/JPN), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima/JPN)

Defensas: Naomichi Ueda (Brujas/BEL), Ko Itakura (Groningen/NED), Tomoki Iwata (Oita Trinita/JPN), Yugo Tatsuta (Shimizu S-Pulse/JPN), Teruki Hara (Sagan Tosu/JPN), Daiki Sugioka (Shonan Bellmare/JPN), Daiki Suga (Consadole Sapporo/JPN), Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden/BEL)

Centrocampistas: Gaku Shibasaki (Getafe/ESP), Shoya Nakajima (Al-Duhail/QAT), Yuta Nakayama (PEC Zwolle/NED), Koji Miyoshi (Yokohama Marinos/JPN), Tatsuya Ito (Hamburgo/GER), Taishi Matsumoto (Sanfrecce Hiroshima/JPN), Kota Watanabe (Tokyo Verdy/JPN), Hiroki Abe (Kashima Antlers/JPN), Takefusa Kubo (FC Tokyo/JPN)

Delanteros: Shinji Okazaki (Leicester City/ENG), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga/JPN), Ayase Ueda (Hosei University/JPN)

DT: Reinaldo Rueda (COL)

Porteros: Gabriel Arias (Racing/ARG), Brayan Cortés (Colo Colo) y Yerko Urra (Huachipato)

Defensas: Mauricio Isla (Fenerbahce/TUR), Paulo Díaz (Al Ahli/KSA), Gary Medel (Besiktas/TUR), Gonzalo Jara (Estudiantes de La Plata/ARG), Guillermo Maripan (Alavés/ESP), Igor Lichnovsky (Cruz Azul/MEX), Jean Beausejour (Universidad de Chile) y Oscar Opazo (Colo Colo)

Volantes: Arturo Vidal (Barcelona/ESP), Erick Pulgar (Bolonia/ITA), Esteban Pavez (Colo Colo), Pablo Hernández (Independiente/ARG), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen/GER), Diego Valdés (Santos Laguna/MEX)

Delanteros: Alexis Sánchez (Manchester United/ENG), Nicolás Castillo (América/MEX), Eduardo Vargas (Tigres/MEX), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica), Junior Fernandes (Alanyaspor/TUR) y Ángelo Sagal (Pachuca/MÉX)

Fechas y horarios de los partidos en la Copa América 2019

GRUPO A

14/06 | 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo 15/06 | 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre 18/06 | 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río18/06 | 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador 22/06 | 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte 22/06 | 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo

GRUPO B

15/06 | 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador16/06 | 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río19/06 | 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo19/06 | 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte23/06 | 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre23/06 | 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador

GRUPO C

16/06 | 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte16/06 | 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo20/06 | 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre21/06 | 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador24/06 | 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte24/06 | 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río

Te sugerimos leer