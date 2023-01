Los jugadores de Chile celebran tras clasificar a la semifinal de la Copa América 2019 | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Pedro Vilela

Chile sigue con paso firme en la búsqueda de su tricampeonato en la Copa América, luego de vencer este viernes a Colombia 5-4 en penales en cuartos de final, tras haber empatado sin goles en el tiempo reglamentario en Sao Paulo.

Ambos onces hicieron gala de garra y disputa durante los noventa minutos, en los que los bicampeones estuvieron más cerca de abrir el marcador a partir de contragolpes y llegadas por las bandas.

El 0-0 llevó el paso a semifinales a los penales.

Los chilenos hicieron marca perfecta desde el punto blanco, con goles de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez.

Por Colombia erró el último tiro William Tesillo, luego de que James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona y Yerry Mina hubieran marcado.

PENALES

Colombia Penal Chile Penal James Rodríguez Anotó Arturo Vidal Anotó Edwin Cardona Anotó Eduardo Vargas Anotó Juan Cuadrado Anotó Erick Pulgar Anotó Yerry Mina Anotó Charles Aranguiz Anotó William Tesillo Falló Alexis Sánchez Anotó

Chile ganó 5-4 a Colombia en la definición por penales | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: Getty Images

Chile seguirá en la defensa de su título en semifinales ante el ganador del duelo entre Uruguay y Perú.

Colombia, que se regresará a casa sin haber recibido gol, no pudo derrotar la paternidad histórica de los chilenos en la competición, a quienes no gana desde 2011 y no ha vencido nunca en eliminaciones directas.

(Con información de AFP)

Alexis Sanchez de Chile controla el balón ante la marca de Stefan Medina de Colombia | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Alexandre Schneider

Colombia vs. Chile EN DIRECTO, alineaciones confirmadas:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Duván Zapata y Róger Martínez. Seleccionador: Carlos Queiroz.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.Seleccionador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: el argentino Néstor Pitana.

Estadio: Arena Corinthians.

Arturo Vidal disputa el balón con Roger Martinez en el Colombia vs. Chile | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Alexandre Schneider

Colombia vs. Chile EN VIVO por la Copa América 2019: ver ONLINE y EN DIRECTO vía DirecTV | Fuente: RPP NOTICIAS

Colombia y Chile se enfrentarán el viernes (6.00 pm - hora peruana) en Sao Paulo con un cupo en las semifinales de la Copa América 2019 en juego, un choque en el que el campeón vigente tratará de infligir la primera derrota a una selección colombiana que pasó la fase de grupos a velocidad de crucero.

El duelo entre colombianos y chilenos es uno de los más atractivos de las llaves de cuartos de final del torneo por las buenas sensaciones que ambos equipos han dejada hasta ahora en Brasil.

¿Cómo llega Colombia?

Colombia recupera al arquero David Ospina, que se perdió el duelo ante Paraguay porque tuvo que viajar de urgencia a la ciudad de Medellín para atender los problemas de salud de su padre.

El portugués Carlos Queiroz también alineará a James Rodríguez y al ariete Duván Zapata, que empezaron en el banquillo el compromiso contra los paraguayos, en el que Colombia no se jugaba nada.

¿Y Chile?

Chile eliminó a Colombia en las semifinales (2-0) en un extraño partido jugado en Chicago que se detuvo más de dos horas en el descanso por una tormenta que descargó una tromba de agua, rayos y centellas en esa ciudad del estado de Illinois.

La Copa América se ha convertido en el torneo talismán para Chile, que la ha ganado en las dos últimas ediciones (2015 y 2016), y La Roja confía ahora en apartar nuevamente a Colombia para seguir soñando con el tricampeonato, algo que solamente logró Argentina a mediados del siglo pasado.

Colombia vs. Chile: probables alineaciones

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Duván Zapata y Róger Martínez.

Seleccionador: Carlos Queiroz.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Seleccionador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: el argentino Néstor Pitana.

Estadio: Arena Corinthians.

Te sugerimos leer