Jugadores de Chile celebran al ganar el partido Colombia-Chile de cuartos de final de la Copa América 2019 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Marcelo Chello

La selección de Chile, actual campeona de la Copa América, se sobrepuso a la anulación de dos tantos decretado por el VAR y se clasificó a las semifinales del torneo al apear desde los once metros a Colombia, que falló su único penalti en la tanda en las botas de William Tesillo.Chile se medirá al vencedor del cruce entre Uruguay y Perú, que juegan este sábado, y se mantiene en la carrera para ganar su tercera Copa América después de las de 2015 y 2016.La Roja vio cómo el argentino Néstor Pitana le anuló dos tantos, uno en el 15 y otro en el 72. Los colombianos, que se marcharon sin recibir un gol en el torneo, fueron de más a menos en el partido.Chile y Colombia brindaron un espectáculo de alto voltaje digno de una Copa América por su intensidad.Una rápida jugada de ataque en la que intervienen Jean Beausejour y Alexis Sánchez acabó con un tanto de Aránguiz que sobrepasó claramente la línea de gol.El argentino Néstor Pitana concedió la diana para los chilenos, pero poco después se echó marcha atrás, después de un aviso de los árbitros asistentes.El gol acabó por ser anulado por el VAR debido a un fuera de juego de Sánchez en el inicio de la jugada. La decisión causó mucha extrañeza -ni siquiera los colombianos habían protestado la acción- y fue recibida con júbilo por la bulliciosa afición cafetera.

Chile venció 5-4 a Colombia en definición por penales y avanzó a la semifinal de la Copa América 2019 | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: Getty Images

Al contrario de lo que se podría pensar, la interrupción no desanimó a la Roja, que tuvo la mejor oportunidad del primer tiempo en un remate desde fuera del área de Arturo Vidal.El segundo acto contó de nuevo con una Colombia pujante. Los chicos del portugués Carlos Queiroz rondaron la meta de Gabriel Arias, pero fue otra vez Chile la más incisiva en sus aproximaciones. Alexis Sánchez perdonó un cara a cara con Ospina.James respondió con una detalle de calidad en una jugada de banda -un centro exquisito con el exterior del pie-, pero fue la actual campeona la que golpeó. Vidal remató a las redes una dejada de Alexis Suárez. Pero el VAR tenía otros planes.Detectó en la jugada una mano del central chileno Guillermo Maripán y Pitana volvió a anular un gol a la Roja, el segundo del partido ante la mirada incrédula de Vidal.El encuentro desembocó en los penaltis, pues las reglas del torneo no incluyen la extenuante prórroga en los cuartos de final. Allí Alexis Sánchez no perdonó en el último penal después del fallo de Tesillo, que la tiró afuera. (EFE)

Colombia vs. Chile EN DIRECTO, alineaciones confirmadas:

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Duván Zapata y Róger Martínez. Seleccionador: Carlos Queiroz.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.Seleccionador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: el argentino Néstor Pitana.

Estadio: Arena Corinthians.

EN VIVO | Finalmente Chile y Colombia se enfrentarán hoy por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. Los 'cafeteros' accedieron como los primeros en su serie, mientras que los sureños fueron segundos en su llave.

En su último encuentro de fase de grupos, Colombia logró vencer por la mínima diferencia a Paraguay, mientras que Chile cayó por el mismo resultado ante la Uruguay.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Colombia?

Colombia y Chile chocarán en un vibrante partido este viernes 28. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 6:00 pm (hora peruana) y tendrá lugar en el Arena Corinthians.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Chile vs. Colombia?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (610) y en radio por RPP Noticias (89.7 FM).

Colombia vs. Chile EN DIRECTO: horarios de diferentes países del mundo

País Hora Perú 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Chile 7:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m.. México 6:00 p.m.. Bolivia 7:00 p.m.. Paraguay 7:00 p.m.. Argentina 8:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m.. Brasil 8:00 p.m... Estados Unidos (Miami) 7:00 p.m.. España (29 de junio) 1:00 a.m.

Te sugerimos leer