Chile enfrentará a Uruguay por la última fecha del grupo 'C' de la Copa América 2019.

Alexis Sánchez es una de las principales dudas que tiene el equipo de Reinaldo Rueda para enfrentar a Uruguay este lunes por la última fecha del Grupo 'C' de la Copa América 2019. El atacante chileno sufrió un esguince de tobillo en el primer tiempo del partido ante Ecuador.

El “Niño Maravilla” jugó con dolor el resto del choque ante los ecuatorianos, aunque espera estar recuperado para el partido del lunes ante los ‘charruas’ que definirá el líder del Grupo 'C'.

"En un centro me volví a doblar el tobillo, tomé pastillas para el dolor, me vendé y así volví al campo. Creo que tengo un esguince, espero no sea tan grave", dijo el también jugador del Manchester City.

El seleccionador Reinaldo Rueda también confirmó que Sánchez padeció un esguince, aunque en el tiempo de descanso se le aplicó hielo y los médicos de la selección y el futbolista consideraron que estaba en condiciones de seguir en el campo. EFE

