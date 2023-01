Brasil y Venezuela se enfrentan en el estadio Arena Fonte Nova | Fuente: EFE

Brasil y Venezuela empataron sin goles en el Arena Fonte Nova de Salvador, en un partido en el que el conjunto que dirige Tite vio cómo le anularon dos goles a instancias del VAR, de Gabriel Jesús y Coutinho, uno en cada tiempo.La Vinotinto aguantó firme atrás ante el acoso incesante de los brasileños y tuvo su mejor oportunidad en el primer tiempo, con un remate de cabeza del delantero Salomón Rondón, que se marchó desviado por muy poco. Brasil, mientras, buscó el triunfo hasta la última jugada, cuando un testarazo de Fernandinho se fue junto al poste, sin alterar el resultado de este partido que cierra la segunda jornada del grupo A de la Copa de América 2019

El técnico de la Vinotinto, Rafael Dudamel, le ganó la partida a su par brasileño, Tite, y la Vinotinto supo aguantar firme hasta el final de este encuentro que cerró la segunda jornada del grupo A de la Copa América.Con este resultado, el grupo se pone patas arriba. Brasil aún lidera con cuatro puntos, los mismos que tiene Perú, su próximo rival, y dos menos que Venezuela, que se medirá en la última fecha a Bolivia, colista con cero unidades. (EFE)

Brasil vs. Venezuela: alineaciones confirmadas

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Coutinho, Richarlison, David Neres, Firmino.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Mikel Villanueva, Yordan Osorio, Junior Moreno, Yangel Herrera, Darwin Machís, Tomás Rincón, John Murillo, Roberto Rosales, Ronaldo Hernández, Salomón Rondón.

Brasil vs. Venezuela por el grupo A de la Copa América 2019 | Fuente: RPP Noticias

LA PREVIA

Brasil vs. Venezuela. La selección brasileña buscará sellar su clasificación para los cuartos de final de la Copa América 2019 con una victoria sobre una Venezuela que no renuncia a dar la campanada en el Arena Fonte Nova de Salvador.La principal novedad en la formación del técnico de la Canarinha, 'Tite' será el regreso del centrocampista Arthur Melo, completamente recuperado del fuerte golpe en la rodilla derecha que le hizo perderse el debut ante Bolivia.Un triunfo ante la Vinotinto daría a Brasil, que lidera el grupo A con tres puntos, la clasificación matemática para los cuartos de final e incluso les podría asegurar el primer puesto, pero solo en caso de un empate en el otro partido que enfrentará a Perú y Bolivia.Más allá de los números, el cuadro de Tite es consciente de que está obligado a ofrecer una mejor imagen que la mostrada ante los bolivianos, si no quiere volver a ser abucheado por su afición, como ya ocurrió el pasado viernes en el Morumbí de Sao Paulo.El Arena Fonte Nova es una afición más calurosa, pero también exigente. En ese estadio se produjo una de las imágenes más curiosas en la historia de la Copa América. Fue en la edición de 1989 y la hinchada estaba enfadada por la falta de jugadores de la región en la selección.

Así llega Venezuela

Venezuela, con un plantel rejuvenecido, aspira a dar la sorpresa para mantener sus opciones de clasificación. Para ello tendrá que superar una estadística demoledora: la Vinotinto nunca ha ganado a Brasil en una Copa América: seis derrotas y un empate, en los que solo fue capaz de meter dos goles por los 27 recibidos.La mayor goleada de la selección brasileña sobre la venezolana ocurrió en la Copa América de Paraguay 1999, cuando venció por 7-0, en un duelo marcado por el estreno goleador de Ronaldinho Gaúcho con la absoluta.El seleccionador, Rafael Dudamel, quien anteriormente ya dijo que aspiran a llegar a la final del 7 de julio, afirmó que el partido contra Brasil "hay que jugarlo con respeto, admiración, seguridad y sin ningún tipo de complejo". (EFE)

