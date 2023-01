Dani Alvez y Willian celebran la clasificación de Brasil a la final de la Copa América 2019 | Fuente: AFP | Fotógrafo: LUIS ACOSTA

Brasil ya está en la final de su Copa América. Los anfitriones, con goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino, sentenciaron este martes a una Argentina superior en algunas fases del encuentro, y el próximo domingo lucharán por su novena corona ante Chile o Perú en el Maracaná de Río de Janeiro.Gabriel Jesús abrió el marcador (m.19) a pase de Firmino, tras una jugada de ensueño de Daniel Alves, y el delantero del Liverpool amplió distancias (m.71) cuando peor lo estaban pasando al culminar un contragolpe conducido por el atacante del Manchester City.Entre los dos se zamparon al máximo rival en un Mineirao de Belo Horizonte, que no supo nada de fantasmas del pasado, ni 1-7.La Canarinha disputará una final de Copa América doce años después de la última, cuando ganó su último título en Venezuela 2007, y la primera desde que Tite asumió, hace tres años, las riendas de este equipo que no sabe lo que es el 'jogo bonito', pero es una muralla infranqueable.La Albiceleste, que venía de perder dos finales seguidas, en 2015 y 2016, dice adiós a la posibilidad de ganar un gran torneo, y ya van 26 años sin hacerlo, una losa demasiado grande para tener entre sus filas al mejor jugador del planeta.Messi lo intentó, Agüero también, pero Brasil supo resistir lo suficiente como para mantener su portería a cero y ya van cinco partidos. Alisson aún no sabe lo que es recibir un gol en esta Copa América.Los anfitriones arrancaron el encuentro recordando a Argentina que estaba en territorio hostil, imponiendo una presión alta marca de la casa. (EFE)

Gabriel Jesús y Firmino anotaron los goles que le dieron la clasificación a Brasil a la final de la Copa América 2019 | Fuente: DIRECTV SPORTS | Fotógrafo: AFP

Brasil: Alisson Becker; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Éverton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino. Entrenador: Tite.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero. Entrenador: Lionel Scaloni.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano

Brasil vs. Argentina se verán las caras el martes 2 de julio. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Mineirao desde las 7:30 de la noche (hora peruana)

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (Latinoamérica), América TV (Perú), Sport TV, Globo (Brasil).

País Hora Perú 7:30 p.m. Brasil 9:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. México 7:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. España (3 de julio) 2:30 a.m.

