El árbitro ecuatoriano es cuestionado por sus decisiones en el Superclásico sudamericano. | Fuente: AFP

La comunicación entre el VAR y el arbitraje del partido entre Brasil y Argentina tuvo problemas, previo al inicio del encuentro. Según reportó Globo Esporte, la frecuencia de radio que usó la seguridad del presidente brasileño Jair Bolsonaro generó un bloqueo temporal en el sistema.

"El bloqueo de las señales de seguridad del presidente Jair Bolsonaro ha generado interferencias y fallos de comunicación en el VAR; la interrupción de la frecuencia de la señal se usa comúnmente en la seguridad de autoridades, como los jefes de Estado o las visitas del Papa, por ejemplo", informó el medio brasileño.

El Comité Organizador Local (COL) confirmó que la frecuencia de radio sufrió una interferencia de señal, aseguró el portal deportivo. El COL no informó la razón por la que se interrumpió el sistema, pero aseguró que el problema fue resuelto antes del inicio del partido entre Brasil y Argentina.

El capitán de la Selección Argentina se quejó con el árbitro por no cobrar las faltas de los brasileños ni consultar con el VAR. | Fuente: AFP

Por su parte, la Conmebol no registró ninguna anormalidad del VAR. El medio trató de comunicarse con el árbitro encargado del VAR en el partido por la semifinal, el uruguayo Leodán González, pero este nunca respondió. Sin embargo, Roddy Zambrano solo declaró un escueto: "Espero que me comprenda, no podemos dar entrevistas".

La polémica se encuentra en dos faltas dentro del área brasileña hacia Nicolás Otamendi y Sergio Agüero. Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, criticó el uso del VAR, pues la falta hacia el 'Kun' generó el contraataque brasileño que terminó en el segundo gol del partido.

Te sugerimos leer