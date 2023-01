Lautaro Martinez celebra tras anotar en el Argentina vs. Venezuela por los cuartos de final de la Copa América 2019 | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Bruna Prado

Argentina se enfrentará a Brasil en la semifinal tras vencer 2-0 a Venezuela en el estadio Maracaná. Un gol de Lautaro Martínez, en el minuto 10 y un error de Wuilker Faríñez, cuando mejor jugaba la Vinotinto, dieron a la Albiceleste el pase a la semifinal de la Copa AméricaLa Albiceleste no faltará a su cita con los anfitriones, en una nueva edición del gran clásico sudamericano. Lo hace, tras dejar en el camino a una digna selección venezolana, que llegado el momento no encontró respuesta a la mayor solidez de un equipo argentino que sigue esperando a Leo Messi.Curiosamente esa puede ser su mejor noticia, porque sin el concurso del capitán más que en jugadas aisladas ha sido capaz de alcanzar la penúltima instancia.Con la lección aprendida del amistoso disputado en Madrid hace tres meses, Argentina no dio opción a los balones largos de la Vinotinto que tanto daño le hicieron en el Metropolitano, ganó fuerza con la entrada en el centro del campo de Marcos Acuña y vivió del momento de excitación de Lautaro Martínez.

VER GOL ► Lautaro Martínez marcó de taco el primero para Argentina.

VER GOL ► Giovanni Lo Celso anotó el segundo de Argentina ante Venezuela

Lautaro Martinez abrió el marcador en el Maracaná por la Copa América 2019. | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Lucas Uebel

Lautaro acabó en 10 minutos con el plan venezolano, cuando desvió de taco un remate de Agüero tras el tercer saque de esquina argentino, pero ya antes el propio "Kun" había obligado a emplearse a Wuilker Fariñez.Sin poder recurrir a los balones largos, Venezuela no conectó en todo el primer tiempo con Salomón Rondón, tardó un cuarto de hora en llegar al área rival y nunca incomodó a Franco Armani, pero al menos alcanzó el descanso con una desventaja mínima. Lo suficiente para alimentar su esperanza.

Argentina vencó 2-0 a Venezuela por la Copa América 2019 | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: Getty Images

Sin embargo, las dudas argentinas y la esperanza de la Vinotinto cambiaron por un fallo. Un error de Wuilker Faríñez, al dejar en los pies de Giovani Lo Celso un disparo de Agüero, que envió de forma definitiva a Argentina a la semifinal, con un cuarto de hora de adelanto.Porque la respuesta venezolana no pasó de voluntariosa y el equipo de Scaloni no necesitó mucho más para cerrar la victoria, para citarse con la Canarinha en Belo Horizonte, donde el pase a la final el próximo 2 de julio, se convierte en un duelo de dos gigantes llenos de dudas.

(Con información de EFE)

Argentina vs. Venezuela EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera; Darwin Machís, John Murillo; Salomón Rondón. Seleccionador: Rafael Dudamel.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero. Seleccionador: Lionel Scaloni.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán

Argentina vs. Venezuela EN VIVO por Copa América 2019: ver ONLINE y EN DIRECTO vía DirecTV | Fuente: RPP NOTICIAS

Argentina vs. Venezuela: LA PREVIA

"¿Quién iba a pensar que un día se enfrentarían Argentina y Venezuela y no hubiera un favorito claro?". En vísperas del choque, Rafael Dudamel, técnico venezolano, encerró en una frase todo el significado de los cuartos de final de la Copa América que este viernes (2:00 pm), con el Maracaná como escenario, enfrenta a Argentina y Venezuela.

Un partido que, por primera vez, no se explica desde la historia -Venezuela nunca ganó a Argentina en Copa América-, ni por el peso de la camiseta, ni, siquiera, por la presencia del mejor en las filas de la Albiceleste.

¿Cómo llega Argentina?

En medio de la renovación que precipitó la eliminación del Mundial, con 14 jugadores en su plantilla que no han disputado nunca un gran torneo, Scaloni aún no ha encontrado su equipo ideal.

Frente a Venezuela sumará su decimotercer once en otros tantos partidos, con el regreso de Germán Pezella a la defensa, desplazando al lateral a Juan Foyth, y la entrada de Marcos Acuña por Giovanni Lo Celso en el centro del campo.

¿Y Venezuela?

Le queda a Dudamel, ahora, decidir si apuesta por el conjunto agónico que sobrevivió en las dos primeras jornadas o, como ante Bolivia, va a por el rival, en busca de la historia, para frustrar el sueño de Lionel Messi.

La fortaleza defensiva, pese los problemas que ha tenido con la expulsión de Luis Mago en el primer partido y los problemas físicos y de salud de Yordan Osorio y Mikel Villanueva, es la gran novedad de una selección vinotinto que sabe sufrir, respaldada por la seguridad que aporta Wuilker Fariñez, que con 21 años aspira a ser el mejor arquero del torneo.

Te sugerimos leer