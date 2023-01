Paulo Dybala delantero de Argentina. | Fuente: EFE

En un partido luchado de inicio a final, Argentina derrotó 2-1 Chile en el Arena Corinthians y acabó en el tercer puesto de la Copa América 2019. Este partido estuvo marcado por la expulsión de Lionel Messi en el primer tiempo.

Sergio Agüero adelantó en el minuto 12 a Argentina, después de aprovechar el saque rápido de una falta de Messi, Paulo Dybala se estrenó como goleador en una Copa América, diez minutos después, y Argentina se encaminó al triunfo, pero la expulsión de Messi y Medel, por enzarzarse en una trifulca tras un balón despejado a la banda por el chileno, en el minuto 37, llevó la polémica al descanso.

Luego de la doble expulsión, el partido no levantó el vuelo tras el entretiempo y, pese a que Chile descontó con un tanto de Arturo Vidal de penal en el minuto 59, no tuvo muchas más ocasiones para llevar a la prórroga el partido y Argentina logró un premio menor y, al menos, dos fechas de sanción para su capitán.

Cabe indicar, Messi ha sido expulsado por segunda ocasión en su carrera profesional (687 partidos con el Barcelona y 136 con Argentina). Ambas expulsiones fueron con la casaquilla de Argentina.

Argentina versus Chile por el tercer lugar de la Copa América 2019. | Fuente: DirecTV | Fotógrafo: Getty Images

Lionel Messi ante Gary Medel. | Fuente: Getty Images

Argentina vs. Chile EN DIRECTO: alineaciones confirmadas.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso , Rodrigo de Paul, Leandro Paredes; Lionel Messi, Paulo Dybala y Sergio Agüero. Entrenador: Lionel ScaloniChile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Marcelo Díaz, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Entrenador: Reinaldo RuedaÁrbitro: el paraguayo Mario Díaz de Vivar, auxiliado por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Darío Gaona.Estadio: Arena Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo

LA PREVIA

Argentina vs. Chile saldrán al campo del Arena Corinthians para luchar por el tercer puesto de la Copa América 2019. Ambas escuadran llegan heridas tras las derrotas que sufrieron a manos de Brasil y Perú, respectivamente.

La 'Albiceleste' planea poner a su mejor oncena para ganar el partido. Por su parte, este viernes Arturo Vidal no participó de la práctica de campo de Chile y deberá ser evaluado para determinar su participación o no en el partido frente a Argentina.

Argentina, herida en su orgullo, luchará por el tercer puesto de la Copa América 2019 contra Chile, el bicampeón destronado, en un partido que reeditará las dos últimas finales del torneo y tendrá un aroma de revancha con sabor agridulce.El conjunto dirigido por Lionel Scaloni aún piensa en la dolorosa, y para ellos injusta, derrota en las semifinales ante Brasil por 2-0 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.Messi y compañía pretenden ahora transformar el desconsuelo por no estar en la final del Maracaná, en rabia y motivación para enfrentarse en el Arena Corinthians de Sao Paulo a Chile, con la que tienen varias cuentas pendientes.La Roja fue su verdugo en las finales de la Copa América de Chile 2015 y Centenario 2016, en Estados Unidos.En ambas ocasiones los argentinos cayeron en la tanda de penaltis y el golpe fue tan fuerte, pues en la memoria aún estaba la derrota en la final del Mundial de Brasil 2014 frente a Alemania, que el camisa 10 renunció a la selección temporalmente.Tres años después, la sequía de un gran título -desde la Copa América de 1993 no levantan uno- continúa, aunque las sensaciones en este final de Copa América no son tan deprimentes.El equipo ha ido de menos a más en la competición y empieza a formarse un grupo ilusionante.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Chile?

Argentina y Chile chocarán en un duelo vibrante este sábado 6. El encuentro entre ambas selecciones está pactado a las 2:00 pm (hora peruana) y se jugará en el Arena Corinthians.

¿Dónde y cómo ver EN DIRECTO el Argentina vs. Chile?

El partido EN DIRECTO será transmitido por la señal de DirecTV Sports (610) y en radio por RPP Noticias (89.7 FM).

Argentina vs. Chile: horarios en el mundo

País Hora Perú 2:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Colombia 2:00 p.m.. México 2:00 p.m.. Chile 4:00 p.m.. Uruguay 4:00 p.m.. España 9:00 p.m.

Argentina vs. Chile EN DIRECTO: alineaciones probables:

Árbitro: el paraguayo Mario Díaz de Vivar, auxiliado por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Darío Gaona.Estadio: Arena Corinthians, en la ciudad de Sao Paulo

