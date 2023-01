Lionel Scaloni reemplazó a Jorge Sampaoli en la dirección técnica de la Selección Argentina. | Fuente: Prensa AFA

Lionel Scaloni consideró, tras la derrota de su equipo contra Brasil en la semifinal de la Copa América, que por méritos y por juego tendría que haberse clasificado a la final su equipo "sin ninguna duda", pero hay veces que el fútbol es "injusto". "Si tendría que haber pasado una selección por méritos hoy era Argentina sin ninguna duda en cuanto a juego. Hay veces que el fútbol es injusto. Brasil al final hizo sus cosas y está en la final, pero si lo miras por el juego, creo que Argentina debería jugar la final", afirmó.

El seleccionador argentino consideró que en este encuentro sus jugadores demostraron que "sienten la camiseta como nadie" y dejaron "una imagen para el futuro de esta selección". "Jugar en esta cancha, en estas condiciones, siendo superior al rival, hay veces que no cuenta porque al final ellos jugarán la final, pero si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy, seguramente todo lo que venga será positivo", añadió.

Lionel Scaloni también se preguntó si algún equipo en la Copa América le creó tantas ocasiones a Brasil como Argentina, y recordó que le ganaron la posesión al rival, mientras que "lo único" que no tuvieron fue "el resultado, que es lo que cuenta".

"Brasil no hizo su juego, fue sometido por Argentina durante algún momento, tuvo que meterse en su cancha para que no filtráramos balones, no sé si Brasil habrá hecho en muchos partidos ese juego. Es el mejor partido que ha hecho Argentina porque creamos muchas ocasiones y sufrimos poco respecto a la magnitud del rival, pero no clasificamos y eso es lo que cuenta", analizó.

Para el técnico de la 'Albiceleste' el 2-0 marcado por Roberto Firmino "marca todo" porque se produce en una jugada en la que tenían un futbolista en el juego y les pareció escuchar un silbato que paraba el juego. "Juan Foyth se para en esa jugada, yo me vuelvo loco por eso porque el jugador se para por eso, es una jugada totalmente invalidada. Aún así, el equipo siguió jugando y creando, emocionante el partido de los jugadores", amplió.

En este sentido, Lionel Scaloni se quejó de la actuación del árbitro Roddy Zambrano. "Me parece que en las jugadas chiquitas siempre la decisión fue para el otro lado. Los penales no sé pero no me gustó, no estuvo a la altura", consideró.

Criticó que el centrocampista Casemiro no hubiera recibido amarilla por ninguna de sus intervenciones ni por la reiteración, algo que según él "condiciona" el encuentro, ya que si el jugador que marca a Messi tiene amarilla "la situación cambia y mucho".

Preguntado por si perder así duele menos, reflexionó sobre la exigencia que se realiza a la Selección Argentina. "Si los argentinos nos damos cuenta de que a veces perder tiene cosas positivas habremos dado un paso adelante, ahora si solo vale ganar, entonces sí que no sirve", añadió.

Respecto a la actuación de Lionel Messi, reiteró que es la "bandera" del equipo, explicó que Brasil tapó "continuamente" las líneas de pase hacia él, lo que les hizo buscar otros circuitos para que generara juego. "Es emocionante verlo jugar, ver lo que ayuda, hoy no se dio, pero el fútbol seguramente tendrá revancha para él y para toda la selección", añadió.

Y sobre su futuro personal, ya que su contrato con la selección es hasta el final de esta Copa América, Lionel Scaloni consideró que no era "el momento" de responder sobre ello, sino que debe estar con sus jugadores y "sufrir esta derrota juntos". "A mí eso no me preocupa. Ayer me preguntaban si yo me jugaba algo y me pareció que no tenía sentido, el que se juega algo es la Selección Argentina, que está por encima de cualquier entrenador y cualquier jugador y solo intentamos hacerlo lo mejor posible", sentenció.

(Con información de EFE)

Te sugerimos leer