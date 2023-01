Arturo Vidal y Luis Suárez | Fuente: EFE

Este lunes Uruguay empató por 1-1 ante Chile por la Copa América 2021 con goles de Eduardo Vargas y Luis Suárez. Al término del partido, Arturo Vidal, delantero chileno, tuvo una conversación amical con el 'Pistolero' uruguayo y le recriminó una falta en su contra.

El gol de Luis Suárez llegó en el momento 62 y dejó la duda de si se trató de un autogol de Vidal en arco propio, ya que en la jugada el delantero uruguayo levantó la pierna para patear y se encontró con la pierna de su ex compañero en FC Barcelona.

Por este motivo, al momento del intercambio de camisetas, Arturo Vidal se encontró con Luis Suárez y se vio que se saludaron con un abrazo amical. Sin embargo, Suárez le consulta sobre ese incidente y se logra escuchar que Vidal le responde: "Me pegaste una patada y la metiste".

Por su parte, Luis Suárez le señaló a la altura del tobillo y dijo: "A mí me dolió acá". Mientras que Vidal replicó: "No, hue... tú me pegaste una patada y la metiste". Finalmente, ambos sonrieron por el divertido momento y se abrazaron demostrando su afectiva amistad.

El 'Rey' pidió disculpas:

En los últimos días se dio a conocer que algunos jugadores de la Selección de Chile rompieron la burbuja sanitaria con el ingreso de un peluquero en su hotel de concentración y, tras el encuentro ante Uruguay, Vidal pidió disculpas: "En Chile uno ya está acostumbrado, siempre nos buscan cosas donde no las hay. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad", sostuvo en DirecTV Sports.

