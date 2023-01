Lionel Messi reclamó por la supuesta posición adelantada. | Fuente: DirecTV Sports

Argentina vs. Paraguay se encontraron este lunes 21 de junio por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América. El entretiempo llegó con un 1-0 a favor de la albiceleste, aunque la diferencia pudo ser mayor si el VAR no anulaba un gol en contra que, sin dudas, despertó la polémica.

La jugada se dio a los 46 minutos, cuando Ángel Di María remató al arco y Anthony Silva rechazó el disparo. El rebote le quedó a Leandro Paredes, quien abrió por izquierda para Alejandro Gómez. El 'Papu' centró y, en un intento por despejar, Junior Alonso la metió en su propia portería.

Sin embargo, la celebración duró poco. El árbitro anuló el gol a favor de Argentina y el VAR reiteró la decisión, pero no por la segunda jugada, en la que no existía posición adelantada, sino por la primera: al momento en el que Di María ejecuta el remate, Messi sí esta ligeramente adelantado. Y, pese a que no participa de la jugada, el juez interpretó que su fuera de juego le genera interferencia al portero rival.

Partido especial para Messi

Ante Paraguay, Lionel Messi juega su partido número 147 con la Selección de Argentina. Con esta cifra, igual a Javier Mascherano como el jugador con más partidos en la albiceleste. Le basta uno para ser líder en solitario. Hasta antes del partido por Copa, 73 goles.

Lionel Messi, de 33 años, debutó un 17 de agosto de 2005 con la albiceleste, en un partido amistoso ante Hungría, aunque apenas 47 segundos después se fue expulsado. Desde entonces, disputó tres finales de Copa América y una final de la Copa del Mundo, aunque un título es su deuda pendiente.

