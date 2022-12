Luis Advíncula celebra. | Fuente: AFP - Twitter

Luis Advíncula no fue tomado en cuenta para la Copa América 2021 debido a un gran objetivo. Y ese domingo a base de esfuerzo lo consiguió: Rayo Vallecano venció 2-0 a Girona y logró el ascenso a LaLiga Santander.

El defensa peruano tras el pitazo final explotó de alegría y celebró con sus compañeros a ras de campo, aunque en medio de la celebración de acordó de la Selección Peruana, que este domingo enfrentará a Colombia por la Copa América 2021.

"Hoy gana Perú, hoy gana Perú", gritó Advíncula que aseguró que su buena racha se prolongará en la bicolor. "Noche completa", agregó.

El exjugador de Sporting Cristal no fue incluido en el once titular ante Girona, aunque a los 77 minutos hizo su ingreso en lugar de Mario Hernández. 'Bolt' no desentonó y aportó lo suyo para un buen resuiltado.

Hay que indicar, que la bicolor buscará un buen resultado en el Estadio Olímpico de Goiania después de perder 4-0 ante Brasil.

Luis Advíncula celebra. | Fuente: Twitter Rayo Vallecano

¿A Boca Juniors?

Luis Advíncula no tiene asegurada su continuidad en Rayo Vallecano debido que Boca Juniors lo tendría en mira para convertirlo en su nuevo fichaje. Este domingo, se informó en DirecTV Sports se señaló que el ascenso de Rayo Vallecano complica la negociación.

En esa misma línea también se encuentra Olé de Argentina dijo que el "panorama es complejo" para la llegada de Advíncula a Boca.

"La primera noticia es mala: Rayo Vallecano le dio vuelta la serie final al Girona, lo venció 2 a 0 de visitante y ascendió a Primera. Esto, claramente, atenta contra las chances de Boca de contar con Luis Advíncula, porque la condición para su llegada era que su equipo se quedara en Segunda. Pero...", se apuntó.

NUESTRO PODCAST

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Te sugerimos leer