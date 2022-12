Tite es campeón de la Copa América con la Selección de Brasil. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Lucas Figueiredo

Se guarda para el Perú vs. Brasil. El técnico de la 'Canarinha', Tite, se negó este miércoles a divulgar la alineación con la que su conjunto enfrentará este jueves a la 'blanquirroja' por la Copa América 2021 para no dar pistas con las que Ricardo Gareca pueda montar su estrategia.

"Si doy el nombre de los jugadores, él va a saber la estrategia con la que saldremos y podrá neutralizarla porque nos conoce muy bien", dijo Tite en la rueda de prensa que concedió desde Teresópolis, ciudad en la que Brasil realizó su último entrenamiento antes de viajar a Río de Janeiro para el duelo contra Perú este jueves.El DT brasilero afirmó que su colega en la Selección Peruana tiene mucha experiencia y que cualquier pista que se le ofrezca sabrá aprovecharla. "Gareca nos ha enfrentado muchas veces. Está más tiempo al frente de Perú que nosotros en la selección brasileña y tiene un dominio muy grande", sostuvo.

Tite vive la previa del Perú vs. Brasil por Copa América 2021

Brasil, previo a chocar ante Perú, viene de ganarle a Venezuela. | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Tan solo admitió que introducirá varios cambios con respecto al equipo que venció los dos partidos por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 este mes frente a Ecuador y Paraguay debido a que pretenden darle oportunidad a los menos aprovechados y probarlos en sus posiciones.Los únicos titulares confirmados en la rueda de prensa fueron el volante Fabinho, que entrará en el lugar de Casemiro para ser probado como alternativa, y el portero Ederson Moraes, a quien corresponderá el turno en el relevo que viene haciendo con Alisson Becker y Weverton.Pese a que no quiso mencionar otros titulares, en los últimos entrenamientos, Tite alineó un nuevo trío ofensivo en Brasil, integrado por Neymar, Gabigol y Everton Cebolinha, y utilizó como su principal creativo a Everton Ribeiro, quien no jugó los dos últimos partidos de las Eliminatorias por lesión.Además, aseguró que su gran desafío es darle oportunidad a todos los jugadores y permitirles que realicen las mismas funciones que tienen en sus respectivos. Tiene la clara meta que rindan y derroten a Perú.El entrenador admitió que, por último, el partido del jueves no será fácil. Y es que la bicolor se la ha puesto difícil en los últimos cotejos. (EFE)

