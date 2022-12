Venezuela igualó 0-0 con Colombia por la fecha 2 del grupo B de la Copa América | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Colombia dejó escapar la ocasión de clasificar prematuramente a los cuartos de final de la Copa América 2021 al igualar este jueves 0-0 con una disminuida Venezuela por el Grupo B, en el que el anfitrión Brasil pasará ya a la siguiente fase si derrota al debutante Perú.

La Vinotinto dio dura pelea en Goiania en el inicio de la segunda fecha con un plantel integrado por 16 jugadores llamados de urgencia el fin de semana por un severo brote de covid-19.

Las figuras de Colombia, Juan Guillermo Cuadrado y Duvan Zapata, empujaron en forma constante sin muchas ideas pero no pudieron perforar el prolijo muro defensivo ideado por el entrenador de Venezuela, el portugués José Peseiro.

Ese paredón quedó bajo custodia final de un excelso Wuilker Fariñez, del Lens francés, que salvó una y otra vez la portería venezolana.

Un negocio redondo hizo la Vinotinto para mantener su ilusión y pese a su complicada situación puede dar alguna sorpresa en lo que resta de la fase de grupos, tras caer sin discusión 3-0 ante el anfitrión el domingo en la jornada inaugural.

Colombia vs Venezuela: alineaciones confirmadas

Colombia: David Ospina; William Tesillo, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz; Edwin Cardona, MAteus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Cuadrado; Duván Zapata, Luis Muriel.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Alexander Gonzalez, Francisco La Mantia, Luis Adrián Martínez, Luis del Pino; Yohán Cumaná; José Martínez, Junior Moreno, Bernaldo Manzano, Cristian Cásseres Jr; Fernando Aristeguieta.

El delantero Luis Fernando Muriel aseguró este martes que la Selección de Colombia no está de paseo y que el objetivo es hacer una buena Copa América y que trabajan para ganarle a Venezuela, el próximo rival. No obstante, el elenco llanero no se la pondrá nada fácil.

"Este es un equipo que tiene que salir a ganar cualquier partido, nuestro objetivo es hacer una gran Copa América, y, ¿por qué no? ganarla", dijo en rueda de prensa el ariete del Atalanta, cuadro de la Serie A.Muriel añadió: "No vinimos de paseo, queremos jugar y ganar, si bien puede utilizarse como pruebas o un banco para encontrar alternativas, cada partido va a ser para ganar"."Venezuela es un equipo que deja jugar un poco más, yo quiero estar siempre bien ubicado y a partir de allí dar siempre lo mejor de mí, tratar de marcar goles y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría en la otra ronda", agregó Muriel.Detalló que uno de los aspectos en que ha enfatizado el técnico del equipo, Reinaldo Rueda, es en la posesión de la pelota pero recalcó que "cada partido trae su dificultad. Es difícil montarnos en la cabeza falsas ilusiones, ni cargarnos de una presión en nosotros mismos. Debemos trabajar cada partido paso a paso", añadió.

Al referirse a posibles compañeros para hacer dupla en el frente de ataque bien sea con Duván Zapata, Alfredo Morelos, Miguel Borja o Rafael Santos Borré, Muriel aseguró que puede jugar con cualquiera de ellos.

Colombia vs. Venezuela: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Colombia ante Venezuela por televisión?

Lo ves por las señales de DirecTV, América, Win Sports+, RCN TV y TLT. (EFE)

