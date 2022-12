Uruguay perdió 1-0 ante Argentina en su debut en la Copa América 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: EVARISTO SA

Un gol de Guido Rodríguez le bastó a Argentina para vencer a Uruguay este viernes en el estadio Mané Garrincha de Brasilia por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2021.

En el enfrentamiento número 32 entre estas selecciones en el torneo, la Albiceleste obtuvo su decimoquinta victoria ante su rival del clásico del Río de La Plata, que no derrota a Argentina desde 1989 y que debutaba este viernes en esta edición.La Selección de Argentina se adelantó en el marcador a los 13 minutos por intermedio del centrocampista del Real Betis español Guido Rodríguez, quien remató con un fuerte cabezazo un centro brillante de Lionel Messi.A los 27', Edinson Cavani cayó en el área tras recibir una falta de Rodrígurez, los charrúas le reclamaron al árbitro brasileño Wilson Sampaio, pero ni siquiera hubo revisión del VAR y el central dio continuidad al juego.Con la victoria, Argentina acumula 4 puntos y encabeza la clasificación, seguida de Chile con la misma puntuación, Paraguay con 3 enteros y Uruguay y Bolivia sin puntos.La tercera jornada de la zona se jugará el lunes 21 de junio con los partidos Uruguay vs. Chile y Argentina vs. Paraguay. Descansará Bolivia.

EFE

Guido Rodríguez anotó el 1-0 de Argentina ante Uruguay | Fuente: DirecTV Sports

Argentina vs. Uruguay: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Nicolás González, Lautaro Martínez.

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz; Luis Suárez, Edinson Cavani.

Argentina vs. Uruguay EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Argentina y Uruguay juegan por el grupo A de la Copa América 2021 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Joedson Alves

Argentina vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

Lionel Messi anotó golazo de tiro libre ante Chile | Fuente: DirecTV Sports

La expedición de la 'celeste' había salido desde Carrasco, en las afueras de Montevideo, algo después de las 15:00 horas rumbo a Brasilia para iniciar el camino para alcanzar su decimosexto título de Copa América.Los hombres del 'Maestro' Tabárez es el equipo que suma más victorias en la historia de la competición (15), seguido por Argentina (14) y Brasil, actual campeón, con 9.Jugadores como Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Godín fueron aclamados al llegar a la terminal aérea de Uruguay por un grupo de incondicionales que, pese a que los futbolistas no podían detenerse por estar inmersos en la burbuja sanitaria para evitar contagios de Covid-19, agitaron banderas y gritaron a sus ídolos. La meta es vencer a Argentina.Los futbolistas uruguayos ya descansan en la sede en la que afrontarán su primer duelo de la competición, después de que completaran el último entrenamiento en el Complejo Celeste, donde también se sometieron a los test PCR para detectar la presencia del coronavirus SARS-CoV-2.

Stream gratis, Argentina ante Uruguay: transmisión EN VIVO horarios y canales HD. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANTONIO LACERDA

¿Dónde ver el Argentina ante Uruguay por televisión?

Lo ves por las pantallas de por DirecTV, TyC Sports, TV Pública y Teledoce. (EFE)

