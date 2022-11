Leon Goretzka dio una asistencia en la goleada ante Barcelona | Fuente: AFP

Bayern Munich tuvo muchos artífices en su equipo para poder lograr la insospechada goleada por 8-2 a Barcelona, que les abrió paso a las semifinales de la Champions League. Uno de ellos fue el centrocampista alemán Leon Goretzka, autor de una notable asistencia para el tanto de Serge Gnabry.

El futbolista de 25 años explicó que la clave para mantenerse a tope contra los azulgranas fue la dinámica que impusieron durante los 90 minutos de juego.

"La presión fue realmente brutal. El equipo se metió muy bien al partido y resultamos útiles en los duelos", señaló en Sky Sport.

Los bávaros llevan ya 19 partidos consecutivos ganando entre todas las competencias y ahora se muestran como un sólido elenco para alcanzar el título de la Champions. En semifinales se medirán contra Manchester City o Lyon.

"Solo dijimos en el vestuario que fue sólo un partido de tres. El resultado no nos traerá nada en el próximo partido", añadió.

Leon Goretzka fue consultado sobre Lionel Messi, el capitán de Barcelona que no consiguió ser determinante para su escuadra en el desarrollo del compromiso. "¿Te dolió verle así?", fue la interrogante para el alemán, quien no titubeó en su respuesta. "No me dolió. Eso fue un poco divertido para mí también, me lo he pasado bien", dijo.

Leon Goretzka dio un asistencia en la goleada ante Barcelona | Fuente: sky SPORT

Te sugerimos leer