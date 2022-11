Kylian Mbappé le anotó un 'hat-trick' a Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

El Barcelona - PSG por la ida de octavos de final de la Champions League sigue dejando de sí. Diversas situaciones del juego, opiniones, pero también acciones durante el partido que se van desvelando y que ahora tiene en el centro de la polémica a Kylian Mbappé, la gran figura en el Camp Nou.

Los parisinos fueron de menos a más en el territorio azulgrana y parte importante de aquella evolución durante los 90 minutos estuvo ligada al rendimiento del delantero francés. Fue incontrolable para la defensa rival y su ‘hat-trick’ confirmó el nivel superlativo que posee, que además coloca a su elenco cerca de la ronda de octavos.

No obstante, un video de ‘Movistar+’ captó a Mbappé en una escena no habitual, cruzándose con Jordi Alba en el área del ‘Barza’.

Durante un tiro de esquina a favor del PSG, Sergiño Dest tomó a Mbappé. “No me toques”, dijo un fastidiado Kylian en claro castellano, algo que no dejó pasar Alba. “Te ha pedido perdón”, respondió en defensa de su compañero. El ‘7’ le escuchó y fue a encararle. Esto no le agradó al español, que volvió a dirigirse a su rival. “Eres un agrandado”, dijo un par de veces.

Luego de unos segundos separados, el del PSG volvió a aproximarse a Alba y lanzó. “En la calle yo te mato”, pronunció en claro castellano.

Gerard Piqué apareció entre ellos y respondió a los dichos del atacante. “¿A quién vas a matar… a quién vas a matar?”, dijo. Alba zanjó la escena. “Está aprendiendo… el tío está aprendiendo”.

Kylian Mbappé fue el mejor jugador en el triunfo 1-4 de PSG ante Barcelona, convirtiendo un triplete. La vuelta se jugará el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.

El cruce entre Kylian Mbappé y Jordi Alba | Fuente: Movistar +

