Manchester United y PSG se enfrentan este miércoles por la quinta fecha del grupo H de la Champions League, donde la presión por sumar está sobre el elenco parisino para así mantener sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Ya con muchas de sus figuras recuperadas, el subcampeón lució mejor en los primeros instantes en Old Trafford, pudiendo adelantarse a través de Neymar con un soberbio golazo. No obstante, el brasileño no se conformó con eso y buscó ser el líder ofensivo de su elenco, siendo el que lleve más peligro a campo rival.

'Ney' gozaba de espacios por lo que el técnico Ole Gunnar Sokjsjaer ordenó al escocés Scott McTominay apretarle más en marca. El 'Red Devil' sufrió en muchos pasajes para controlar al '10', por lo que apostó por ser más agresivo para poder frenarle.

Sobre los 43', con el marcador igualado (Marcus Rashford colocó el empate), Neymar recibió tres faltas consecutivas por parte de McTominay. Un pisotón, luego fue derribado y después le tomaron la camiseta, todo en un minuto, por lo que reclamó al árbitro por sancionar al escocés.

ALINEACIONES:

Manchester United: David de Gea; Alex Telles, Harry Maguire, Víctor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka; Fred, Scott Mc Tominay; Athony Martial, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Edison Cavani.

PSG: Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Marquinhos, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe; Marco Verrati, Danilo Pereira, Leandro Paredes; Neymar, Kylian Mbappé, Moise Kean.

