PSG nunca ha llegado a una final de la Copa de Europa, pero en el actual formato de Champions League está muy cerce de poder conseguirlo luego de aumentar la diferencia sobre RB Leipzig en el cotejo de semifinales. A los 41 minutos del primer tiempo, los franceses concretaron el 2-0 por medio del argentino Ángel Di María.

La intención de Thomas Tuchel es la de presionar desde el comienzo sobre campo rival para provocar el error de los alemanes, quienes constantemente intentan no dividir la posesión del balón con despejes largos. No obstante, esta decisión terminó resultado favorable para los parisinos.

El arquero Peter Gulacsi controló la pelota en su área e intentó el pase a un compañero. Al no poder apoyarse con los defensores por la presión ofensiva, buscó a Marcel Sabitzer, aunque no resultando como lo deseaba. El servicio no fue efectivo y PSG recuperó, retornando el balón frente a Gulacsi y donde apareció Di María.

Tras controlar, el 'Fideo' colocó el balón a un lado y firmó el 2-0, acercándose cada vez más a la gran final de la Champions League para el próximo 23 de agosto.

ALINEACIONES:

RB Leipzig: Peter Gulacsi; Nordi Mukiele, Dayout Upamecano, Lukas Klostermann; Angeliño, Marcel Sabitzer, Kevin Kampl, Konrad Laimer; Christopher Nkunku, Dani Olmo; Yussuf Poulsen.

PSG: Sergio Rico; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé.

