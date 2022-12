Sergio Agüero aclara dudas sobre Lionel Messi: 'Mientras siga jugando, merece el Balón de Oro' | Fuente: Twitter

A través de sus redes sociales, el 'Kun' Agüero se manifestó sobre la polémica que se generó entorno a Lionel Mesi y su candidatura al Balón de Oro. El crack argentino desmintió haber intentado desmerecer a la 'Pulga' en su luchar por ganar dicho premio.

"No me gusta tener que salir a aclarar pero cuando se me atribuyen palabras que nunca dije, lo tengo que hacer. Para que quede claro, y siempre respondí lo mismo, mientras Messi siga jugando, y más cómo en esta temporada, merece ganar el Balón de Oro", dijo el jugador de 30 años.

Como se recuerda, el delantero del Manchester City se había referido sobre la chance de que Messi gane el Balón de Oro a pesar de estar fuera de carrera con el Barcelona en la Champions League. "Creo que sí o sí el Balón de Oro tiene que estar en la final de la Champions”, contó el 'Kun'.

