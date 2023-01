Robert Lewandowski el mejor. | Fuente: UEFA

Robert Lewandowski, jugador polaco de Bayern Munich, superó a su compañero de equipo, el alemán Manuel Neuer, y al belga Kevin De Bruyne (Manchester City) y fue elegido como mejor jugador de la Champions League temporada 2019-2020.

"Es difícil decir qué momento fue el mejor para mí. La final y todo lo que sucedió después fue algo especial. Pero también el partido de la fase de grupos contra el Tottenham o los cuatro goles en 16 minutos contra el Estrella Roja", apuntó."Ganar la Liga de Campeones significó mucho porque había perdido la final con el Borussia y me sentí muy decepcionado, muy triste. Me dije a mí mismo que no podía rendirme. Es algo con lo que soñaba de muy joven. Ahora conozco la sensación. Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo", añadió.

LOS MEJORES PUESTO POR PUESTO

Mejor Arquero: Manuel Neuer (Bayern Munich)

Mejor Defensa: Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Mejor Volante: Kevin De Bruyne (Manchester City)

Mejor Delantero: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Completan el Top Ten 4 Lionel Messi (Barcelona) = Neymar (Paris Saint-Germain) 6 Thomas Müller (Bayern) 7 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 8 Thiago Alcántara (Bayern) 9 Joshua Kimmich (Bayern) 10 Cristiano Ronaldo (Juventus)

LA PREVIA

Robert Lewandowski y Manuel Neuer, vencedores de la Champions League con el Bayern Munich, y Kevin De Bruyne (Manchester City) son los tres futbolistas que optan al premio al Jugador del Año de la UEFA, dejando fuera a las dos estrellas del París SG, Neymar y Kylian Mbappé.

El que gane sucederá en el palmarés al defensa holandés del Liverpool Virgil Van Dick, ganador del premio en 2019.

El ganador será anunciado durante la ceremonia del sorteo de los grupos de la próxima Champions League, que se celebrará en Nyon (Suiza) el próximo 1 de octubre.

En la votación para decidir los tres finalistas, Neymar aparece en el cuarto puesto, con los mismos votos que el argentino del Barcelona Lionel Messi, único representante de la liga española, mientras que Mbappé es 7º en las votaciones y Cristiano Ronaldo el 10º.

Tanto Neymar como Mbappé sí que optarán al premio al mejor delantero, junto a Lewandowski.

Al premio al mejor entrenador optarán Hansi Flick (Bayern Múnich), Jürgen Klopp (Liverpool) y Julian Nagelsmann (RB Leipzig).

En categoría femenina, las aspirantes al premio a la mejor jugadora son la francesa Wendie Renard, la inglesa Lucy Bronze (ganadora el año pasado) y la danesa Pernille Harder.

Los candidatos fueron nominados por un jurado compuesto por los 80 entrenadores de los clubes que participaron en las competiciones europeas y por 55 periodistas, uno de cada federación miembro de la UEFA.

