Keylor Navas llegó al PSG en el último periodo de transferencias proveniente del Real Madrid.

Keylor Navas tuvo la oportunidad de hacer su debut oficial con el PSG en la victoria por 1-0 ante el Racing de Estrasburgo. Jugando un papel importante al hacer varias atajadas, el portero costarricense inició su paso por el cuadro francés con el pie derecho y todo indica que seguirá siendo inicialista de cara a los siguientes cotejos.

Sin embargo, el próximo partido del PSG representará algo especial para Keylor Navas, ya que se enfrentará a su exequipo Real Madrid por la fase de grupos en la Champions League. El golero de 32 años aseguró que no busca ninguna especie de revancha contra la 'Casa Blanca', pero aún así destacó sus ganas de hacer las cosas bien en esa contienda.

"No tengo un sentimiento de revancha contra el Real Madrid, me siento tranquilo. Viví muy bonito con ellos que son parte de mi carrera, pero ahora estoy en el PSG y quiero hacer las cosas aquí de la mejor manera posible. Incluso, la afición me ha recibido con un gran cariño", dijo en rueda de prensa.

PSG y el Real Madrid se enfrentarán en el Parque de los Príncipes este miércoles 18 de septiembre a las 2:00 de la tarde (hora peruana). El duelo de vuelta entre ambos por Champions League se desarrollará en el Santiago Bernabéu el 26 de noviembre.

