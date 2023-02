Pep Guardiola busca su primera Champions con Manchester City | Fuente: Man City

Real Madrid y Manchester City medirán fuerzas este viernes en el Etihad Stadium por el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League, ronda que ofrece por ahora la ventaja a los ingleses por el 1-2 obtenido en la ida en el Santiago Bernabéu. A poco del gran duelo entra ambos, Pep Guardiola reconoció que en los últimos días solo se concentró en el análisis de su escuadra.

"Hemos intentado hablar mucho de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer para ganarles. Es en lo que nos hemos concentrados en las últimas dos semanas", aseguró el entrenador en rueda de prensa.

"Creo que todos los entrenadores tenemos una idea de partido y luego el partido habla por sí solo. Vamos a tener que defender, harán contraataques. Nosotros intentaremos llevar el partido hacia donde más podamos hacerles daño", agregó respecto al análisis del cotejo.

Pep Guardiola destacó el nivel que ha logrado Karim Benzema con Real Madrid en la última temporada, pero mencionó que es “uno más en la lista” comparado al nivel de Lionel Messi.

“Benzema es extraordinario, pero desde que estaba en el Barcelona hasta ahora han salido 20 jugadores de los que se hablaba que si están al mismo nivel que Messi. Es uno más en la lista", expresó el estratega.

Para el duelo que define al equipo que avanza a la ronda de cuartos de final de la Champions League, Real Madrid no contará con su capitán Sergio Ramos, baja por suspensión.

"Ramos es un jugador muy importante, durante toda su carrera, no solo ahora. Pero en el Real Madrid no hemos pensado en quién juega o no. Hemos pensado en lo que hacer nosotros para ganarles", apuntó Guardiola.

