Gabriel Jesus celebra tras anotar ante Real Madrid en el Etihad Stadium en Manchester | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Se acabó el sueño para el Real Madrid. El cuadro merengue no pudo remontar el marcador en el Etihad Stadium. Manchester City ganó 2-1 al equipo de Zinedine Zidane y avanzo a los cuartos de final de la Champions League.

El equipo inglés se adelantó con un tanto de Raheem Sterling (9), Karim Benzema puso de cabeza el 1-1 (28), pero Gabriel Jesús firmó el 2-1 (68), que certificó el pase del City a la siguiente fase.

Vencedor 2-1 en la ida en Madrid en febrero, antes del parón del fútbol por el coronavirus, el City se impuso 4-2 en el global de la eliminatoria, para continuar su camino a cuartos, donde le espera el Olympique de Lyon, el viernes de la próxima semana en Lisboa.

Empezó sufriendo el Real Madrid ante la presión del equipo inglés que se adelantó pronto tras un error de Raphael Varane, que también volvería a ser el protagonista negativo en el segundo tanto del City.

Gabriel Jesus robó el balón en área al francés para pasar al centro donde Sterling sólo tuvo que empujar el balón a la red madridista (9).

Respondió Benzema con un disparo a la media vuelta en el balcón del área que sacó el portero Ederson (21), antes de igualar pocos minutos después.

Karim Benzema celebra tras anotar el empate en el Etihad Stadium ante Manchester City durante Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: DAVE THOMPSON

Una internada de Rodrygo por la derecha, acabó con un centro al área donde apareció el francés para picar el balón de cabeza y hacer el 1-1 (21).

El gol tranquilizó los ánimos del Real Madrid, al que otro tanto permitía igualar la eliminatoria.

El equipo blanco empezó a jugar con más orden en defensa, mientras al City trataba de volver a presionar alto en busca de un error que le permitiera arrancar cerca del área de Courtois.

Raheem Sterling celebra tras anotar a Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Tras el descanso, el Real Madrid mostró otra cara, poniendo más intensidad en su juego y tratando de controlar el centro del campo, pero cuando mejor estaba el equipo blanco, llegó el segundo tanto local.

Gabriel Jesús interceptó una mala cesión de Varane para marcar el segundo de disparo cruzado ante la salida de Courtois (68).

El gol cayó como un jarro de agua fría en las filas madridistas, que con el tiempo en contra trató de irse adelante en busca de un tanto que volviera a meterle en el partido, aunque el marcador ya no se movería. (AFP)

Manchester City vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Aymeric, Fernandinho, Kyle Walker; Illkay, Rodrigo, Kevin De Bruyne, raheen Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesús.

Real Madrid: Thiaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Eder Militao, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Eden Hazard, Karim Benzema.

Manchester City vs. Real Madrid, EN DIRECTO: minuto a minuto

Real Madrid vs. Manchester City. | Fuente: AFP

Manchester City vs. Real Madrid: la previa

Real Madrid necesita la proeza de firmar en el Etihad Stadium una remontada inédita en una eliminatoria de la Champions League, tras perder la ida en el estadio Santiago Bernabéu (1-2), ante el Manchester City de Pep Guardiola que tiene la cuenta pendiente de triunfar en la competición de mayor prestigio de clubes con el club inglés.El 1-2 de la ida permite al Manchester City sentirse favorito en una gran noche europea. Después de haber tropezado tres temporadas consecutivas, contra Mónaco, Liverpool y Tottenham Hotspur, el City al fin dio un puñetazo en la mesa en el Santiago Bernabéu y se estableció como un equipo a temer en el 'viejo continente'.Pero el Real Madrid ha demostrado en numerosas ocasiones que no hay nada imposible en su competición fetiche, rey de Europa y con mano de hierro en la última década cuando conquistó cuatro de cinco ediciones, tres consecutivas con Zinedine Zidane al mando. Nunca perdió una eliminatoria el técnico francés en la Liga de Campeones y encara su prueba más difícil. Un cara a cara frente a Pep Guardiola, con admiración mutua y estilos de juego que prometen un partido vistoso. El Real Madrid necesita goles y el City no sabe jugar a defenderse con un entrenador que siempre basa todo desde la posesión.Para la gran cita Zidane sufre la baja del gran referente. Sergio Ramos no estará tras ser expulsado en la ida y el que debía de ser el líder del proyecto, Eden Hazard, apunta a la suplencia al no tener buenas sensaciones en su tobillo operado. El técnico francés dejó en cada a Gareth Bale y James Rodríguez, en los que ya no confía y quiere fuera del club, y Mariano Díaz completa las ausencias tras sufrir coronavirus.Las dudas a despejar por Zidane para su once radican en el lateral izquierdo, con el pulso Ferland Mendy y Marcelo, en el centro del campo entre Luka Modric, Fede Valverde o incluso Isco si mete cuatro centrocampistas, y definir el ataque en el que solo hay un jugador con la titularidad asegurada y al que se agarra el madridismo en busca del triunfo, Karim Benzema. El buen final de curso de Marco Asensio y Vinicius les hacen tener más posibilidades.La exhibición de Kevin De Bruyne dejó casi rota la eliminatoria y los Sky Blues intentarán darle el último mazazo antes de coger el camino a cuartos. No estará Sergio Agüero, el mejor delantero del equipo, lesionado aún de la rodilla, pero el City contará con el siempre cumplidor Gabriel Jesús en punta y sobre todo con los puñales por las bandas, Raheem Sterling y Bernardo Silva.

(Con información de EFE)

Real Madrid vs. Manchester City, alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, García, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Silva, Sterling y Gabriel Jesús.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Te sugerimos leer