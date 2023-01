Vinicius le marcó un doblete a Liverpool por la Champions | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Liverpool buscará su revancha ante el Real Madrid en Anfield Road con la esperanza de revertir el 3-1 de la ida y obtener este miércoles su pase a semifinales de la Champions League.

Uno de los elementos destacados de aquel duelo fue el brasileño Vinicius Junior, de constante peligro para la zaga inglesa y autor de un doblete, con el que además fue elegido el mejor de la competición durante la semana anterior. No obstante, el técnico Jürgen Klopp apuntó en rueda de prensa que su actuación le sorprendió, pero sí le impresionó.

"Estuve impresionado, no sorprendido. Es un increíble talento, pero ya lo sabíamos de antes, incluso antes de que llegara al Madrid, donde obviamente ha mejorado", dijo el estratega alemán.

El entrenador de Liverpool resaltó la virtudes del futbolista del Real Madrid, aunque apuntó que su mismo equipo pudo haber tenido un mejor desempeño ante Vinicius.

"Hizo dos goles, uno de ellos lo podíamos haber defendido mejor, el otro tuvo mucho mérito. Tuvo un gran pase, un gran control y un gran disparo. Esta vez intentaremos defender mejor", añadió Jürgen Klopp.

Por otra parte, pese al marcador adverso, Klopp remarcó que la mentalidad de Liverpool es el de poder levantar la llave ante el Real Madrid.

"No hay mucho que perder cuando tienes un 3-1, pero tenemos que intentarlo si queremos pasar de ronda. Eso fue solo la primera ida de la eliminatoria. Para mí no es tan importante el resultado, como la actuación, lo importante es que ganemos el partido y juguemos como sabemos. Con la calidad que tiene el madrid tenemos que defender lo mejor que podamos o pasará lo del a ida. No sé si conseguiremos la remontada, pero tenemos que creer en ello", remarcó.

