Real Madrid está nuevamente en semifinales de la Champions League.

Celebran en parte de la capital española. Real Madrid empató sin goles Liverpool este miércoles en Anfield por la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Con el resultado, los merengues están en semifinales de la Copa de Europa desde mediados de 2018.

Real Madrid hizo bueno en Anfield el resultado de la ida de los cuartos de final, con un empate sin goles ante Liverpool tras el 3-1 del Alfredo di Stéfano, que le da acceso a las semifinales en las que se medirá al Chelsea.

Especialista en los cuartos, Real Madrid superó por novena vez consecutiva la ronda, amparado en la figura de su portero Thibaut Courtois en los momentos en los que el Liverpool apretó en el primer acto y defendiendo con firmeza en el segundo para evitar apuros.

Dos paradas de 'Tibo' en el inicio del partido a Mohamed Salah y James Milner, frenaron el intento de remontada 'red' con su salida en tromba.

El equipo de Zinedine Zidane se fue asentando y el poste evitó la sentencia de Karim Benzema. En el segundo acto resistió con un gran trabajo defensivo y al contragolpe Vinicius Junior y Benzema pudieron dar el triunfo en un partido que acabó sin goles. Así, regresa a las semifinales de Champions tres años después. (EFE)

Liverpool vs. Real Madrid: así jugaron

Liverpool: Alisson; Andrew Robertson, Ozan Kabak Nathaniel Phillips, Trent Alexander- Arnold; Georginio Wijnaldum, Fabinho, Jams Milner; Sadio Mané, Mohamed Salah; Roberto Firmino.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Nacho, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Vinicius; Karin Benzema.

Real Madrid vs. Liverpool: MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

Real Madrid deberá superar el duro examen de Anfield para acceder tres años después a las semifinales de la Champions League, un reto que encara con dos goles de ventaja tras el 3-1 de la ida pero al límite en su físico y plagado de bajas importantes que provocan que Zinedine Zidane presente una defensa de circunstancias.La ilusión madridista de dar un paso firme hacia la decimocuarta Copa de Europa, con un rival del perfil del Chelsea en el horizonte de semifinales y una final soñada, pasa por el mítico Anfield. Con un factor a favor, la ausencia de un público que empuja en volandas a la épica al Liverpool, pero varios en contra de Zidane.El gran especialista de la 'Champions', que solo perdió una eliminatoria y fue el único que conquistó tres ediciones consecutivas, advirtió de que el físico de sus jugadores ha llegado al límite y que las bajas, que alcanzan las 50 este curso, atacan al Real Madrid en un momento decisivo en el que se deciden los títulos grandes.

Real Madrid vs Liverpool: horarios en el mundo

País Hora México 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. Costa Rica 1:00 p.m. España 9:00 p.m.

Real Madrid y todos los goles que ha marcado en la Champions League

Así llega Liverpool

Liverpool se encomienda al milagro por tercer año consecutivo. Le funcionó hace tres contra el Barcelona, en una de las mayores remontadas que se recuerdan en la orilla roja del Mersey. Los hombres de Klopp le dieron la vuelta a un 3-0 ante un Anfield enfervorecido. Misma estrategia buscaron el año pasado, cuando tenían que voltear un 1-0 contra el Atlético de Madrid. Y estuvieron a punto de conseguirlo.Los ingleses volcaron todo su ser en la meta de un Jan Oblak que lo sacó casi todo y aunque el Liverpool forzó la prórroga y llegó a disfrutar de unos minutos de ventaja en esta, los goles de Marcos Llorente y Álvaro Morata echaron por tierra a la última gran afición antes de la pandemia.Este año no habrá ni un solo alma en Anfield que pueda dejarse la garganta cantando el 'You'll Never Walk Alone'. Los 'Reds' tendrán que confiar exclusivamente en unos jugadores que están teniendo la peor temporada posible.

