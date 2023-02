Zinedine Zidane habló sobre su futuro en el Real Madrid | Fuente: Real Madrid - Twitter

Real Madrid se ha mostrado irregular a lo largo de la temporada en la liga española, y en la Champions League no la pasa nada bien, por ello mucho se ha hablado de la salida de Zinedine Zidane del equipo. Sin embargo el entrenador francés dejó en claro su deseo de seguir al mando del conjunto blanco.

"No lo sé. No me preguntes a mí. Yo quiero estar aquí siempre. La situación ya conocemos. Preguntale a otro", dijo 'Zizou' en conferencia de prensa ante la consulta de un periodista sobre su continuidad en Real Madrid.

El experimentado defensa español Sergio Ramos mostró su apoyo a Zinedine Zidane. "Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Zidane y pase lo que pase vamos a dar sensación de equipo unido, que confiamos en el entrenamiento", manifestó.

Finalmente el estratega se refirió al duelo de este martes 22 de octubre ante Galatasaray. "La presión va a estar. Lo único es preparar el partido, la situación la conocemos, pero no va a cambiar nada. Lo que va a pasar mañana no va a cambiar. Van a quedar muchos partidos. Hasta el final lo vamos a intentar y empezando por mañana, que hay que ganar los tres puntos", concluyó.

Te sugerimos leer