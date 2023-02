Zinedine Zidane espera a Marcelo y Valverde para el duelo entre Real Madrid vs Chelsea | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, retrasó finalmente al martes la convocatoria para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, pendiente de lo que ocurra a primera hora de la mañana con Marcelo en las elecciones a la Asamblea de Madrid y del PCR al que se ha sometido Fede Valverde.La esperanza de Zidane pasa por contar con los dos jugadores en Stamford Bridge para el duelo ante el Chelsea, pese a las pocas opciones de titularidad de Marcelo y Valverde, si se confirma su recuperación del coronavirus. El centrocampista uruguayo no se pudo sumar a los entrenamientos en la ciudad Real Madrid y su presencia en la expedición está pendiente del resultado del test PCR al que se sometió este lunes mientras se mantiene confinado en su domicilio.En el caso de Marcelo, los recursos presentados por el jugadory el club no ha prosperado, tras no recurrir de un inicio el brasileño la citación a una mesa electoral en las elecciones que se celebran el 4 de mayo.

De esta manera, Marcelo cumplirá con sus obligaciones y acudirá a primera hora de la mañana a la constitución de la mesa electoral con la opción de quedar liberado para integrar la expedición que partirá hacia Londres. En el caso de que el defensa madridista tenga que ocupar una plaza en la mesa, el club ha preparado un vuelo privado para que viaje en la misma noche del martes o a primera hora de la mañana del miércoles.Zidane contará como novedades para el encuentro ante el Chelsea con el regreso del capitán Sergio Ramos en el centro de la defensa y el francés Ferland Mendy en el lateral izquierdo. Su plan pasa por desplazar a Nacho Fernández al lateral derecho para completar la defensa.Toni Kroos y Luka Modric volverán a la titularidad tras descansar ante Osasuna y Eden Hazard cuenta con opciones de repetir de inicio en una cita decisiva. Thibaut Courtos en la portería y Marco Asensio más Karim Benzma en el tridente ofensivo, completarían el equipo que buscará la final de la Liga de Campeones.

(Con información de EFE)

