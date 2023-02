Zinedine Zidane ganó la Champions League como DT y jugador del Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Incertidumbre. Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, no aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions League en el banquillo madridista, tras ser eliminado en semifinales por Chelsea, y se centró en pelear LaLiga Santander afirmando que "el resto será después".

"Seguro que Real Madrid va a pelear siempre por la Champions. No estoy en eso, solo en el final de la temporada porque faltan cuatro partidos de liga. El resto será después", respondió Zinedine Zidane en rueda de prensa en Stamford Bridge tras ser preguntado por su continuidad.

El entrenador del Real Madrid defendió la posición de Vinicius Junior como carrilero y reconoció la inferioridad de su equipo contra los 'blues'. "La posición de hoy era diferente a como juega, pero jugando con tres atrás, había que jugar con dos carrileros y él lo podía hacer. Ya jugó ahí contra Getafe y lo ha hecho bien", defendió.

"Lo hemos intentado y hay que felicitarles. También a mis jugadores por lo que han hecho en la Champions, no ha sido fácil pero estoy muy orgulloso de ellos. Lo han intentado pero no ha sido posible, hemos jugado ante un equipo que ha sido mejor", añadió.Condicionado por el estado de sus jugadores, el técnico francés admitió que ha sido víctima de "un año con muchas lesiones y altibajos", lo que explicó concede más mérito a haber llegado hasta las semifinales de 'Champions'."Es lo que nos ha tocado, pero aun así hemos hecho cosas buenas esta Champions para quedarnos a un paso de la final. Chelsea ha sido mejor, pero no cambia nada de lo que hicimos. Hay que descansar y pensar en los partido que nos quedan de Liga para Real Madrid", dijo.Como ocurrió en el partido de ida, la apuesta táctica de Zidane no varió en ningún momento, calcando la del Chelsea con tres centrales. Reconoció que no tuvo el resultado que esperaba. (EFE)

