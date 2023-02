Vinicius Jr. lleva tres goles en la presente edición de la Champions League | Fuente: AFP

El atacante brasileño del Real Madrid Vinicius Junior declaró, en una entrevista a medios oficiales de la UEFA, que quiere marcar en las semifinales de la Champions League ante el Chelsea y llegar a la final para poder escribir su nombre en la historia del club español.El jugador brasileño expresó su felicidad por el momento en el que se encuentra y por ser jugador del club blanco: "Es el mejor equipo del mundo y estoy muy feliz de estar aquí. Todos me quieren y hacen todo lo posible para ayudarme. Marcar esos dos goles en un partido tan importante (Liverpool) y meter al equipo en la semifinal de la mayor competición del mundo es la mejor sensación".Vinicius se acordó también de los aficionados merengues. "Además, está siendo duro jugar sin afición porque estamos acostumbrados a hacerlo en el Bernabéu con mucha gente", dice."Aprendo todos los días de Zidane, es un gran entrenador. También me da mucha confianza y aprendo todo tipo de cosas en el campo. En cuanto a táctica, fue uno de los entrenadores que más me empujó a hacer las cosas y ahora las hago con mucha naturalidad y tranquilidad.", dijo sobre su relación con el técnico francés.

Los números de Vinicius en la Champions League 2020/2021

Vinicius sobre su actuación en Champions

El número 20 del Real Madrid anotó su primer doblete como profesional en los cuartos de final de la 'Champions' frente al Liverpool y supuso un gran impulso para encarrilar la eliminatoria.Así valora Vinicius el camino hasta semifinales: "Estoy feliz con la actuación del club de cara al final de temporada y con la posibilidad de ganar dos títulos. Podría habernos ido mejor en la fase de grupos ya que cometimos errores en algunos partidos que no deberíamos haber hecho".Junior, que tiene contrato con la entidad blanca hasta 2025, considera que ahora es "mucho más maduro que antes" y que puede entender mejor el juego y cuándo atacar."Ahora soy un jugador completamente diferente, pero con las mismas características de antes. Quiero seguir jugando en el Real Madrid, ganado títulos, marcando goles y aportando alegría a los aficionados, comenta Vinicius.

Así fue el último gol de Vinicius en la Champions League | Fuente: ESPN

NUESTRO PODCAST

(Con información de EFE)

¿Son una buena idea los pasaportes de inmunización?

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.

Te sugerimos leer