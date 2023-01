El belga Thibaut Courtois tuvo varias intervenciones en el Real Madrid vs. Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Thibaut Courtois, guardameta belga del Real Madrid, realizó una meritoria actuación con hasta tres paradas claves en el empate contra el Liverpool (0-0), que les clasifica para semifinales de la 'Champions', y aseguró tras el encuentro que se siente "muy bien" aunque no sabría decir si es el mejor del mundo en su posición."Me siento muy bien, ya he dicho que trabajamos muy duro, quiero ganar muchos títulos con el Real Madrid. Yo doy todo para eso. No sabría decirte si soy el mejor o no, hay grandes porteros, pero estamos todos a gran nivel. Irnos de aquí con la portería a cero me hace estar muy feliz", dijo en Real Madrid TV."En la primera parte hago dos buenas paradas. En la segunda al empezar tuve que hacer otra parada. Hemos defendido bien, Militao ha hecho dos buenos blocajes y muy contento con el partido", añadió.

Ya piensa en Chelsea

"Hemos jugado bien, quizá nos faltó rematar el partido arriba, pero no ha sido el día. Venimos de partidos muy duros, pero defensivamente hemos hecho un partido de 12. Todo el mundo tiene que esforzarse, había que sufrir y eso hemos hecho", analizó sobre el partido.El Real Madrid se enfrentará al Chelsea en semifinales, club en el que el portero belga jugó cuatro temporadas: "Para mí será un partido especial. Va a ser un partido duro. Tenemos ganas de ganar otra Champions. Esperamos que los lesionados puedan volver y que puedan ayudarnos, aunque lo están haciendo todos muy bien", concluyó.

