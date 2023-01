Sergio Ramos se lesionó. | Fuente: Instagram Sergio Ramos

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la Selección de España, salió al frente luego de la caratara de críticas de los hinchas merengues al confirmarse de la lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda que lo margina de los duelos ante Eibar, Barcelona y contra Liverpool en la Champions League.

El central de Real Madrid de 35 años indicó que su lesión se produjo tras el encuentro de España ante Kosovo, por las Eliminatorias Europeas a Qatar 2022, en el que jugó únicamente los últimos minutos.

"La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel. Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular", empezó el mensaje Sergio Ramos en Instagram.

"Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma", agregó.

Sergio Ramos ha jugado solo 15 partidos de 28 de LaLiga Santander debido a una serie de lesiones. El exjugador de Sevilla lleva dos anotaciones en el campeonato español, mientras en la Champions ha jugador cuatro compromisos.

