Marcelo llegó al Real Madrid en el año 2006 proveniente del Fluminense. | Fuente: AFP

Marcelo es uno de los pocos futbolistas del Real Madrid que jugó las tres Champions League ganadas por el club español desde el 2016 hasta 2018. El lateral brasileño, durante esas ediciones del torneo, fue una pieza vital en el esquema de Zinedine Zidane y era habitual verlo como titular en todos los partidos importantes.

Sin embargo, Marcelo fue protagonista de un momento muy difícil previo a la última final disputada de Champions League disputada por el Real Madrid: la de Kiev en 2018 frente al Liverpool. Según cuenta el marcapunta de 31 años en 'The Players Tribune', se encontraba con mucha ansiedad en las horas previas a este cotejo e, incluso, llegó a tener problemas para respirar.

"La noche antes de la final no podía comer ni dormir, solo pensar en el partido. Cuando tienes la oportunidad de ganar tres Champions League seguidas, sientes un peso mayor. Nunca había experimentado una ansiedad así antes. (...) Cuando pisé el césped, aún tenía problemas para respirar. De ahí, en un saque de banda, estuve pensando y me puse a llorar. Nunca antes me había pasado", dijo.

En esa oportunidad, Real Madrid derrotó 3-1 al Liverpool en una final de Champions League que es mayormente recordada por los errores del portero Loris Karius. Sin embargo, los dirigidos por Jürgen Klopp se cobraron la revancha en el año siguiente y se consagraron campeones del certamen tras vencer 2-0 al Tottenham en la final.

Te sugerimos leer