Arturo Vidal vio la tarjeta en el Real Madrid vs. Inter por la Champions. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Matteo Bazzi

El último miércoles, Real Madrid sacó una clave victoria en su visita al Inter de Milán. Y es que los dirigidos por Zinedine Zidane, sin Sergio Ramos, Federico Valverde, Luka Jovic y Karim Benzema, vencieron 2-0 a los neroazzurros por la fecha 4 del Grupo B de la Champions League 2020.

En este cotejo entre Real Madrid y el Inter, Arturo Vidal fue expulsado por doble amarilla por reclamarle airadamente al árbitro Anthony Taylor un supuesto penal de parte de Raphael Varane. Ahora, Gol Televisión también reveló imágenes de su fuerte reclamo previo al gol de Eden Hazard en el primer tiempo.

Y es que a los 7', Nacho Fernández fue trabado y el juez no dudó en cobrar la pena máxima para Real Madrid. Vidal no podía creer lo que le cobraron a los merengues y tuvo palabras de grueso calibre. "Tiene para analizar la mie*** del VAR ahí y no lo hace. Increíble, este...", se le escucha decir al chileno.

Lo que le dijo Vidal a Anthony Taylor

Esto fue lo que le dijo Arturo Vidal al juez en el Giuseppe Meazza. | Fuente: EFE / Gol Televisión

Con su expulsión, el internacional con la Selección de Chile y campeón dos veces de la Copa América con su país se perderá el partido ante el Borussia Monchenglabach en condición de visitante.

Por su parte, Real Madrid está con la moral al tope tras ganarle a los hombres de Antonio Conte. La 'Casa Blanca', ahora, tiene el reto de vencer al Alavés este fin de semana por una nueva jornada de LaLiga Santander.

Te sugerimos leer