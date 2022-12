Ferland Mendy celebra tras anotar ante Atalanta | Fuente: AFP | Fotógrafo: TIZIANA FABI

Ferland Mendy, defensa francés del Real Madrid, se mostró tan entusiasmado por su gol que aseguró que no se “cree” que haya marcado este miércoles en la victoria de su equipo frente al Atalanta (0-1) en la ida de los octavos de final de la Champions League.“Estoy muy contento, no me creo que sea verdad; es mi primer gol en la Liga de Campeones. Lo importante es que hemos ganado el partido y luego, personalmente, que he podido marcar", dijo el galo, en francés, con una sonrisa de oreja a oreja en declaraciones recogidas por Movistar+.Un gol, con un disparo con la pierna derecha -la menos buena de Mendy- desde la frontal del área, que llegó para rescatar a un Real Madrid que jugó 73 minutos con un jugador más por la expulsión con tarjeta roja directa al centrocampista suizo Remo Freuler por una falta, precisamente, sobre el francés.

Atalanta 0-1 Real Madrid: así fue el gol de Ferland Mendy | Fuente: ESPN

El halago de Zidane a Mendy

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, quedó satisfecho con la victoria del Real Madrid ante Atalanta y destacó el gol de Ferland Mendy porque lo hizo con su pierna menos hábil, la derecha.

"Era una jugada ensayada, pero el que tenía que rematar no era Ferland", dijo Zidane en conferencia de prensa.

El DT explicó sobre su gol señaló: "Tiene un golpeo más fuerte con la derecha. Es más preciso con la izquierda y más fuerza con la derecha".

.

