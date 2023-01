Manchester City vs. PSG. | Fuente: AFP

Manchester City de Pep Guardiola dio un paso de gigante para clasificarse para su primera final de la Champions League s al remontar en el Parque de los Príncipes contra el PSGde Mauricio Pochettino (1-2) en el duelo de ricos con capital del Golfo Pérsico.El equipo francés, en el que no brillaron especialmente sus estrellas Mbappé y Neymar, fue muy superior en la primera mitad y se marchó al descanso con ventaja gracias al gol logrado por el brasileño Marquinhos.Pero en la segunda los ingleses aprovecharon dos errores defensivos para que De Bruyne y Mahrez colocaran a los Sky Blues en posición preponderante para lograr el billete para Estambul y obligaran a los franceses a una gesta en el Ethiad la próxima semana para repetir la final del año pasado.CENTRO DEL CAMPO SÓLIDOEl tanto llegó al cuarto de hora a balón parado, el primero que conceden los de Guardiola esta temporada, en un gran saque de córner de Di María, que suma ya cinco asistencias en Europa, impecablemente rematada por Marquinhos, tras un desajuste defensivo del City, que logró su tercera diana.

La desventaja asentó todavía más a los locales y desorientó a los visitantes, que cedieron incluso el balón, su mejor escudo, lo que generó una permanente sensación de peligro en el área de Ederson que desconcertó aun más al equipo.

GUARDIOLA TOCA A ARREBATOTocó a arrebato Guardiola, fiel a su estilo, dejando claro que no se conformaba con el resultado pese al riesgo de dejar espacios a Mbappé.City empezó a crear peligro, a encontrar griegas en el planteamiento francés, a crear inquietud en un desierto Parque de los Príncipes.El belga Kevin De Bruyne se encontró, casi sin quererlo, con el empate, en el 64 en un centro al área que no encontró rematador, pero que despistó al meta "tico".Era el inicio de las desventuras de los parisienses que siete minutos más tarde recibieron un segundo mazazo, un gol de Mahrez de falta, que se coló entre la barrera de los locales, ahí donde no la podía esperar Navas.Por si fuera poco, en el 77 Guaye perdió los nervios y segó el tobillo de Gundogan para ganarse una roja que dejaba a su equipo en inferioridad.Con uno más, el City se lanzo a por el tercer tanto que dejara casi finiquitada la eliminatoria, pero tampoco se lanzó a lo loco y aunque dispuso de alguna ocasión el marcador no se movió.

PSG vs. Manchester City: alineaciones confirmadas

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Verratti, Gueye; Di Maria, Mbappé, NeymarManchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden.

PSG vs. Manchester City: minuto a minuto

LA PREVIA

Manchester City regresará cinco años después a unas semifinales de Champions League, luego de superar en la eliminatoria al Borussia Dortmund de Erling Haaland. El equipo de Pep Guardiola ganó en el Etihad Stadium y en Alemana.

Por su parte, París Saint Germain (PSG), rival del City en las 'semis', superó en la eliminatoria al vigente campeón de Bayern Munich pese a perder 1-0 en casa en el choque de vuelta de los cuartos de final. El equipo de Mauricio Pochettino hizo valer su ventaja por 3-2 conseguido en el Allianz Arena.

PSG llega este partido luego de derrotar por 3-1 al Metz que lo acerca al título de la Ligue 1. Dos goles de Kylian Mbappé y uno del argentino Mauro Icardi le valieron para conseguir los tres importantes puntos.

El dato negativo es el golpe que sufrió Mbappé, que se retiró de la cancha a los 87 minutos para permitir el ingreso del alemán Julian Draxler. La prensa europea colocó en duda la participación del delantero de 22 años para el enfrentamiento contra el City.

PSG y Manchester City lucharán por llegara a la final que se disputará el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Ataurk de Estambul, en Turquía.

¿Cuándo y a qué hora juegan PSG vs. Manchester City?

PSG vs. Manchester City se medirán en la ida de semifinales de la Champions League que está pactado para el 28 de abril. La contienda entre ambas escuadras se efectuará a las 2:00 p.m. (hora peruana), en el Parque de los Príncipes.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el PSG vs. Manchester City?

El partido EN DIRECTO será transmitido en TV y estará a cargo de ESPN y vía móvil podrá verse a través del App Movistar Play. Todos los detalles del Minuto a Minuto los podrás encontrar en la página web de RPP.pe.

PSG vs. Manchester City, horarios en el mundo:

12:00 p.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

2:00 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos (Chicago)

3:00 p.m.: Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami, Nueva Yok).

4:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Brasil

9:00 p.m.: España, Francia, Italia

