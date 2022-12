Neymar ante Dortmund. | Fuente: AFP

Tres temporadas después de la maléfica remontada del Barcelona en el Camp Nou, el París Saint-Germain logró superar los octavos de final de la Liga de Campeones, al superar por 2-0 en un estadio vacío por el coronavirus a un Borussia Dortmund que no supo rentabilizar el 2-1 de la ida.En la frialdad de un Parque de los Príncipes desierto, en contraste con el ambiente de fuego que se vivió en la ida, los germanos se mostraron pusilánimes para caer en la misma ronda que el año pasado.Serán los primeros cuartos que disputará el PSG desde 2016 y los primeros desde que se reforzaron con Neymar y Kylian Mbappé, los dos jugadores más caros de la historia.Pese a todos los augurios previos que habían hecho temblar al proyecto catarí y habían colocado en el disparadero a su técnico, Thomas Tuchel, el pase a cuartos fue más plácido de lo esperado, sobre todo porque los alemanes apenas opusieron resistencia.Ni la baja de Mbappé, ausente en el once inicial por anginas pero que salió en la segunda mitad, ni las sanciones de Marco Verratti y Tomas Meunier ni el campo vacío por el COVID-19 frenaron a los franceses.Tampoco todas las polémicas que despertó la derrota en la ida, las críticas de Neymar al club, las de familiares de jugadores al entrenador, las de los aficionados al equipo que no se privó de una fiesta dos días después de caer en Dortmund.Con el equipo al borde del precipicio, los jugadores supieron reaccionar y buscar una clasificación que celebraron casi como si hubieran ganado un trofeo.

Al final ganaron con goles de Neymar (28') y Juan Bernat (45+1).

(Con informacion de EFE)

Fecha y hora del PSG vs. Borussia Dortmund

PSG vs. Borussia Dortmund se verán la caras el miércoles, 11 de marzo. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes desde las 3:00 p.m. (hora peruana)

Canales que transmitirán el PSG vs. Borussia Dortmund

El partido EN DIRECTO será transmitido por FOX SPORTS, ESPN. Todas las incidencias del duelo por Champions League lo tendrás en la web de RPP Noticias.

PSG vs. Borussia Dortmundo: horarios en el mundo.

Países Hora Perú 3:00 p.m. Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m Ecuador 3:00 p.m Uruguay 5:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 3:00 p.m Francia 9:00 p.m. España 9:00 p.m.

Alineaciones confirmadas:

PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ángel Di María, Pablo Sarabia; Neymar, Edinson Cavani

DT: Thomas Tuchel

Borussia Dortmund: Roman Bürki; Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou; Achraf Hakimi, Emre Can, Axel Witsel, Raphael Guerreiro; Jadon Sancho, Erling Haaland, Thorgan Hazard.

DT: Lucien Favre

