Tras superar con éxito la eliminatoria frente a Barcelona, el PSG de Mauricio Pochettino tendrá que verse con el Bayern Munich en la ronda de cuartos de final para tentar seguir avanzando en la Champions League. El verdugo de los franceses en la última definición por el título está invicto en el torneo, por lo que el técnico calificó como un “desafío” el cotejo.

"Cualquier eliminatoria ofrece oportunidades para ambos equipos. El Bayern es campeón de Europa y campeón del mundo. Sabemos que es un gran equipo, pero tenemos confianza en nuestras cualidades. Tenemos nuestras armas para intentar competir con ellos, con el debido respeto a este equipo. Aspiramos a ganar", dijo en rueda de prensa.

Mauricio Pochettino minimizó el antecedente de la última final, en la que PSG cayó 1-0 por el gol convertido por parte de Kingsley Coman.

"La final del año pasado no es un partido de referencia para nosotros. Nosotros, el cuerpo técnico, no estábamos allí. Solo éramos espectadores. Este tipo de enfrentamiento no tiene nada que ver con una final. No creo que sea una revancha. Para nosotros, es más un desafío vencer a un equipo tan fuerte como el Bayern, posiblemente, el mejor del mundo", añadió.

Neymar se recuperó de su lesión y apunta a ser titular ante Bayern Munich, pero el argentino explicó que todo el mundo se centra en el brasileño y Kylian Mbappé.

"Pero los once jugadores alineados serán los responsables de hacer el trabajo para asegurar la victoria", manifestó.

Robert Lewandowski y Serge Gnabry serán las principales ausencias ofensivas de los bávaros, aunque Mauricio Pochettino recordó que PSG también se presentará con bajas.

"Nosotros también con Verratti, Icardi o Paredes en particular. Vivimos en un mundo complicado con este virus, además de lesiones. Cada cuerpo técnico debe adaptarse. La mejor cualidad que tenemos para mostrar es la adaptabilidad a este tipo de situaciones", finalizó.

