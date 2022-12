Keylor Navas entrenó con normalidad este sábado previo al duelo entre PSG vs. Bayern Munich | Fuente: EFE

Previo al último entrenamiento del PSG, el técnico del cuadro francés Thomas Tuchel aseguró que los volantes Marco Verratti e Idrissa Gueye están "disponibles" para disputar la final de la Champions League ante Bayern Munich.

Y ¿Keylor Navas? El entrenador no aseguró la presencia del portero costarricense. "Está al "50%", indicó. Tuchel adelantó que arquero iba "a tratar de entrenar por entrenar por la primera vez de manera completa. Tomaremos la decisión después. Será sí o no, no habrá algo intermedio", señaló.

Tras la conferencia de prensa, los periodistas presenciaron la práctica del PSG. La buena noticia. Keylor Navas entrenó con normalidad y la intensidad requerida en la última sesión de entrenamiento de su equipo. No se quejó de dolor o realizó gesto de molestia. La lesión, en el bíceps femoral de la pierna derecha que contrajo hace 10 días, parece cosa del pasado.

Aunque el técnico esperará hasta la noche para definir si arranca o no Keylor Navas, quiere saber si tiene alguna molestia o no de la boca del mismo jugador.

El costarricense puede convertirse en el primer guardameta de la historia en ganar cuatro trofeos de la Champions League si vence en Lisboa al Bayern Múnich el domingo. Ganó tres con el Real Madrid. Aspira a la cuarta, la primera con el París Saint Germain.

