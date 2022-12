El arquero del Bayern Munich, Manuel Neuer, alza la 'Orejona' tras ganar a PSG | Fuente: AFP | Fotógrafo: DAVID RAMOS

Bayern Múnich logró su sexto título de la Copa de Europa/Liga de Campeones al imponerse al París Saint Germain por 1-0.El conjunto bávaro añade esta corona a las logradas en 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013, y alcanza al Liverpool, ganador de la pasada edición del máximo torneo continental, en la tercera posición, tras el Real Madrid, rey de la competición con trece títulos, y el Milan, que tiene siete.El PSG, que llegaba a la final por primera vez en su historia, no pudo convertirse en el segundo conjunto francés campeón tras el Olympique Marsella, que ganó el título en 1993.

Neymar disputa el balón con Thiago Alcantara durante UEFA Champions League | Fuente: EFE

Incidencias del PSG vs. Bayern Munich

59' ¡Gol de Bayern Munich! Kingsley Coman remate de cabeza desde el centro del área tras asistencia de Joshua Kimmich.

PSG vs. Bayern Munich, EN VIVO: alineaciones confirmadas

PSG: Keylor Navas; Juan Berbat, PResnel Kimpembe, Thiago Silva, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Marquinhos, Ander Herrera, Kylian Mbappé, Ángel di María, Neymar.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jérome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Thiago, Serge Gnabry, Thomas Müller, Kinsley Coman, Robert Lewandowski.

Reparto de títulos por clubes:

Con 13: Real Madrid.Con 7: Milan.Con 6: Liverpool y Bayern MúnichCon 5: Barcelona.Con 4: Ajax.Con 3: Manchester United, Inter de Milán.Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín y Oporto.Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Chelsea.

Reparto de títulos por países:

Con 18: EspañaCon 13: InglaterraCon 12: ItaliaCon 8: AlemaniaCon 6: HolandaCon 4: PortugalCon 1: Francia, Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.

Historial de la Copa de Europa/Liga de Campeones:Año Sede Campeón Subcampeón Resultado==== ===== ======== ========== ========1955/56 París REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 4-31956/57 Madrid REAL MADRID (ESP) Fiorentina (ITA) 2-01957/58 Bruselas REAL MADRID (ESP) Milan (ITA) 3-21958/59 Stuttgart REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 2-01959/60 Glasgow REAL MADRID (ESP) Eintracht F. (ALE) 7-31960/61 Berna BENFICA (POR) Barcelona (ESP) 3-21961/62 Amsterdam BENFICA (POR) Real Madrid (ESP) 5-31962/63 Londres MILAN (ITA) Benfica (POR) 2-11963/64 Viena INTER MILÁN (ITA) Real Madrid (ESP) 3-11964/65 Milán INTER MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-01965/66 Bruselas REAL MADRID (ESP) Partizán (YUG) 2-11966/67 Lisboa CELTIC (ESC) Inter Milán (ITA) 2-11967/68 Londres MANCHESTER U (ING) Benfica (POR) 4-11968/69 Madrid MILAN (ITA) Ajax (HOL) 4-11969/70 Milán FEYENOORD (HOL) Celtic (ESC) 2-11970/71 Londres AJAX (HOL) Panathinaikos(GRE) 2-01971/72 Rotterdam AJAX (HOL) Inter Milán (ITA) 2-01972/73 Belgrado AJAX (HOL) Juventus (ITA) 1-01973/74 Bruselas BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-01974/75 París BAYERN M.(ALE) Leeds Utd. (ING) 2-01975/76 Glasgow BAYERN M.(ALE) Saint-Etienne (FRA) 1-01976/77 Roma LIVERPOOL (ING) Borussia M. (ALE) 3-11977/78 Londres LIVERPOOL (ING) Brujas (BEL) 1-01978/79 Múnich NOTTINGHAM (ING) Malmoe (SUE) 1-01979/80 Madrid NOTTINGHAM (ING) Hamburgo (ALE) 1-01980/81 París LIVERPOOL (ING) Real Madrid (ESP) 1-01981/82 Rotterdam ASTON VILLA (ING) Bayern M. (ALE) 1-01982/83 Atenas HAMBURGO (ALE) Juventus (ITA) 1-01983/84 Roma LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA) 1-11984/85 Bruselas JUVENTUS T. (ITA) Liverpool (ING) 1-01985/86 Sevilla STEAUA (RUM) (+) Barcelona (ESP) 0-01986/87 Viena OPORTO (POR) Bayern M. (ALE) 2-11987/88 Stuttgart PSV (HOL) (+) Benfica (POR) 0-01988/89 Barcelona MILAN (ITA) Steaua B. (RUM) 4-01989/90 Viena MILAN (ITA) Benfica (POR) 1-01990/91 Bari EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA) 0-01991/92 Londres BARCELONA (ESP) Sampdoria (ITA) 1-01992/93 Múnich O. MARSELLA (FRA) Milan (ITA) 1-01993/94 Atenas MILAN (ITA) Barcelona (ESP) 4-01994/95 Viena AJAX (HOL) Milan (ITA) 1-01995/96 Roma JUVENTUS (ITA)(+) Ajax (HOL) 1-11996/97 Múnich BORUSSIA D. (ALE) Juventus (ITA) 3-11997/98 Amsterdam REAL MADRID (ESP) Juventus (ITA) 1-01998/99 Barcelona MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE) 2-11999/00 París REAL MADRID (ESP) Valencia (ESP) 3-02000/01 Milán BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP) 1-12001/02 Glasgow REAL MADRID (ESP) B.Leverkusen (ALE) 2-12002/03 Manchester MILAN (ITA) (+) Juventus (ITA) 0-02003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR) Mónaco (FRA) 3-02004/05 Estambul LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA) 3-32005/06 París BARCELONA (ESP) Arsenal (ING) 2-12006/07 Atenas MILAN (ITA) Liverpool (ING) 2-12007/08 Moscú MANCH. U (ING)(+) Chelsea (ING) 1-12008/09 Roma BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 2-02009/10 Madrid INTER MILÁN (ITA) Bayern M. (ALE) 2-02010/11 Londres BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 3-12011/12 Múnich CHELSEA (ING) (+) Bayern M. (ALE) 1-12012/13 Londres BAYERN M. (ALE) B. Dortmund (ALE) 2-12013/14 Lisboa REAL MADRID (ESP) At. Madrid (ESP) 4-12014/15 Berlín BARCELONA (ESP) Juventus(ITA) 3-12015/16 Milán REAL MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP) 1-12016/17 Cardiff REAL MADRID (ESP) Juventus 4-12017/18 Kiev REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 3-12018/19 Madrid LIVERPOOL (ING) Tottenham (ING) 2-02019/20 Lisboa BAYERN MÚNICH (GER) PSG (FRA) 1-0(+) Campeón por penaltis.(D) Se jugó un partido de desempate.EFE

PSG vs. Bayern Munich, EN DIRECTO: minuto a minuto

Marquinhos disputa el balón con Alphonso Davies por la UEFA Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL A. LOPES

¿Quién se lleva la 'Orejona' a casa? PSG o Bayern Munich | Fuente: EFE

Mauro Icardi uno de los primeros en subir al bus que los trasladará al estadio Da Luz | Fuente: PSG

PSg vs. Bayern Munich por la final de la Champions League | Fuente: EFE/AFP

EN VIVO | EN DIRECTO | Por la gloria. PSG y Bayern Munich se enfrentarán en la final de la Champions League. Será un duelo especial entre el equipo francés, que tiene en sus filas a Neymar y Mbappé, y al frente tendrá a Robert Lewandowski, el goleador de los bávaros.

El equipo de Thomas Tuchel busca su primera Champions en sus 50 años de historia, pero al frente tendrá a uno de los equipos más ganadores del torneo de clubes más importante del planeta.

Bayern Munich llega ligeramente como favorito para esta final por su poderoso plantel línea por línea, pero PSG va por la gloria en el estadio Da Luz, en Lisboa.

¿Fecha y hora del Bayern Munich vs. PSG?

Bayern Munich vs. PSG se verán las caras el domingo 23. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Da Luz desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitirán EN VIVO el Bayern Munich vs. PSG

El partido por la semifinal de la Champions League va EN DIRECTO y será transmitido por ESPN 2. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en RPP.pe

Horario en el mundo del Bayern Munich vs. PSG

País Horario Canal Perú 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Colombia 2:00 p.m FOX Sports, ESPN México 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Ecuador 2:00 p.m FOX Sports, ESPN Argentina 4:00 p.m. FOX Sports, ESPN Chile 3:00 p.m. FOX Sports, ESPN Uruguay 4:00 p.m FOX Sports, ESPN España 9:00 p.m. Movistar Champions League y Mitele Plus

PSG vs. Bayern Munich: ¿quiénes es favorito?

Casa de apuestas PSG Empate Bayern Munich Doradobet 3.20 4.00 2.09 Inkabet 3.20 4.10 2.05 Betsafe 3.25 4.20 2.05 Te apuesto 3.25 4.00 1.85 Apuesta Total 3.13 3.99 2.06 Betsson 3.25 4.20 2.05

PSG vs. Bayern Munich: alineaciones probables

PSG: Navas (o Rico) - Kehrer, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Verratti (o Paredes) - Di María, Neymar, Mbappé. Entrenador: Thomas Tuchel (GER)

Bayern Múnich: Neuer - Kimmich, Boateng (o Süle), Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic (o Coman) - Lewandowski. Entrenador: Hansi Flick (GER)

