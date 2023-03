Mbappé no entiende cómo falló Neymar. | Fuente: Twitter

Neymar tuvo en sus pies el primer gol de París Saint Germain, sin embargo, no estuvo fino en el arranque del partido ante Atalanta por los cuartos de final de la Champions League. Esta decepcionante acción llamó la atención en el Estadio Da Luz, especialmente de Kylian Mbappé.

Mbappé, que no arrancó de titular por precaución, no podía creer que su compañero y amigo haya fallado de tal magnitud en el arco de Atalanta. El campeón del mundo se tomó la cabeza tras no poder gritar el primer gol de su equipo.

El delantero de 21 años tuvo una rápida recuperación tras lesionarse del tobillo el pasado 24 de julio ante Saint Étienne, en la final de la Copa de Francia.

El campeón francés llegó a esta instancia del campeonato tras derrotar al Borussia Dortmunt, mientras el Atalanta superó en la eliminatorias al Valencia.

PSG vs. Atalanta, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Neymar e Icardi.

Atalanta: Sportiello; Toloi, Caldara, DJimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gómez, Zapata.

